Cão farejador de Rio Grande da Serra é campeão nacional de olimpíada canina em Taubaté

Thaina Lana



13/06/2023 | 15:02



O pastor holandês Apollo, cão farejador da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rio Grande da Serra, foi campeão nacional na última semana das Olimpíadas CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia), maior evento de esportes caninos do Brasil.

O animal de quatro anos venceu a modalidade Busca e Resgate, na categoria ‘busca de desaparecidos por odor específico’. Com a vitória, Apollo recebeu registro nacional em seu pedigree (certificado de origem do cão) da Comissão Nacional de Busca e Resgate com Cães CBKC – entidade máxima responsável pela regulamentação e promoção dos esportes e atividades relacionados aos cães de raça no País.

O evento foi realizado entre os dias 8 e 11 deste mês, em Taubaté, e contou com a participação de mais de 250 cães de diversas cidades, que competiram em seis modalidades.

O guarda municipal Renan Bressaini, 38 anos, condutor principal do Apollo, o acompanhou na competição, e destacou a participação do companheiro. Os dois trabalham juntos há quatro anos, desde que o pastor holandês era ainda um filhote.

“Foi uma honra participar deste grande evento nacional com o nosso cão. Ele fez o melhor tempo e encontrou a vítima em sete minutos e trinta segundos, dentro dos 15 minutos disponíveis, saindo de área urbana para área rural”, disse Bressaini.

Essa não é a primeira vez que Apollo recebe reconhecimento pelo seu trabalho por busca de pessoas desaparecidas. O cão farejador de Rio Grande ficou conhecido no município em janeiro do ano passado, após encontrar em uma área de preservação ambiental, na Vila Verde, o corpo da jovem Lorrany Fernandes, 19 anos, que estava desaparecida havia cinco dias.

Na época, a Justiça decretou a prisão de Antônio Carlos Freire, ex-namorado da vítima e principal acusado de cometer o assassinato.