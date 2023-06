Moradores do Riacho Grande convivem há anos com água escura nas torneiras

Thaina Lana



13/06/2023 | 14:54



Água limpa, potável e própria para consumo. Assim deveria ser o serviço de distribuição oferecido aos moradores dos bairros Santa Cruz e Tatetos, no pós-balsa, no Riacho Grande, em São Bernardo. Porém, a realidade das famílias é completamente diferente. Há anos a população que vive naquela região afastada da região central enfrenta desabastecimento frequente e água suja saindo das torneiras.

“Ficamos a maior parte da semana sem água. Eles ligam de madrugada, às vezes de manhã ou à noite, não tem horário, nem dia. Quando a água volta vem toda suja, imprópria”, desabafa Marilene Santos Amancio, 54 anos, moradora há 35 do bairro Santa Cruz.

Roupas manchadas por causa da sujeira na água, máquinas de lavar quebradas devido ao fechamento da água durante a lavagem, armazenamento constante, gastos extras para compra de galões de água potável, são alguns dos problemas citados pelos moradores.

Para tentar reaproveitar o líquido de coloração escura, Maria Lúcia de Souza Silva, 59, utiliza um pano para ‘coar’ a água suja.

“Além disso, também fervo para tentar tirar um pouco da sujeira. Com essa água tomamos banho, jogo no banheiro, limpo a casa e lavo a louça. É um absurdo, pagamos um serviço para quase não receber água, e quando vem, tem uma péssima qualidade”, reclama Maria Lúcia.

Em fevereiro deste ano, funcionários da Sabesp se encontraram com moradores dos bairros afetados e com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), responsável por agendar a reunião. A líder comunitária Ister Carvalho, 24, esteve no encontro e afirmou que diversas promessas foram feitas, porém, até hoje nada foi resolvido.

“Levei a água suja e perguntei se eles beberiam nessas condições. Eles afirmaram que a água fornecida na região é de excelente qualidade, e não explicaram o porquê do líquido sair dessa maneira. Só falam que vão resolver, mas não fazem nada. As famílias ligam na empresa e os funcionários falam que não tem reclamação sobre o assunto, que é a primeira vez que escutam essa denúncia”, diz Ister.

“Imagina viver anos nessas condições, sem água na torneira para viver e quando vem está suja. Não é todo mundo que tem condições de comprar água limpa. Temos muitas famílias carentes que consomem a água assim mesmo, e isso ocasiona diversos problemas de saúde, principalmente nas crianças”, conta a líder comunitária, que recebe diariamente pedidos de ajuda dos moradores por conta da falta de água e da coloração do líquido.

Procurada pela reportagem, a Sabesp informou, em nota, que em amostras coletadas anteontem “para o monitoramento da qualidade da água, não identificaram anomalia na água saída do tratamento dos sistemas isolados Tatetos e Santa Cruz”. Afirma que “garante a qualidade da água distribuída aos clientes.”

A companhia reforça que não recebeu, em seus canais de atendimento, nenhuma solicitação sobre qualidade da água nos dois bairros, na última semana. Informa, ainda, que esteve novamente no Tatetos e Santa Cruz para colher amostras da água para análise, ontem.