CHM passa a realizar cirurgias de otorrinolaringologia

Da Redação



13/06/2023 | 14:42



Com a recente qualificação das equipes e da estrutura física, o CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André passou a fazer, desde maio, cirurgias de otorrinolaringologia, especialidade que antes era encaminhada para a rede estadual por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Os procedimentos são realizados todas as sextas-feiras e levaram à redução no tempo de espera dos moradores, que chegava a quatro meses.

No total, são cinco os procedimentos realizados no CHM: cirurgias de amigdalectomia (retirada das amígdalas), adenoidectomia (remoção das glândulas adenóides da região entre as vias respiratórias e a parte posterior da garganta), septoplastia (centralização do septo nasal), turbinectomia (procedimento para ajudar a aliviar a congestão nasal crônica) e tubo de ventilação otológico (utilizado para drenar infecções do ouvido).

As cirurgias contemplam pacientes que já foram admitidos na rede municipal e estavam aguardando pelo procedimento. A porta de entrada para munícipes que tenham alguma questão relacionada à otorrinolaringologia são as 35 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Os médicos clínicos fazem uma primeira avaliação no paciente e, em caso de necessidade, encaminham para os médicos especialistas.

“Com a ampla reforma que está em execução, e em sua fase final, estamos transformando o CHM em um dos hospitais mais modernos e completos do Grande ABC. A qualificação das equipes e a melhor estrutura disponível para os profissionais permitiram a inclusão de novos procedimentos na nossa rede, trazendo autonomia para a gestão e maior agilidade para os munícipes, que não precisam mais ficar esperando um longo tempo para serem atendidos pela rede estadual”, destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

“O CHM está sendo modernizado tanto na parte estrutural quanto na qualidade e oferta em saúde para os pacientes. Antes, o morador precisava aguardar meses para passar em um serviço de saúde do Estado para algumas especialidades. Hoje, consegue ser atendido rapidamente no próprio município, como é o caso da otorrinolaringologia”, celebra o diretor geral da rede de atenção hospitalar de Santo André, Victor Chiavegato.