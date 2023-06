Sentença de acusados de matar família Gonçalves deve sair hoje

Renan Soares



13/06/2023 | 14:38



Um crime que chocou o Grande ABC, o assassinato de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, o marido Romuyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, finalmente teve o julgamento iniciado ontem, por volta das 11h30. A expectativa é que a sentença de três dos cinco réus envolvidos seja anunciada hoje, já que as testemunhas e indiciados já discursaram, restando apenas a acusação e defesa.

O assassinato, cometido em janeiro de 2020, teve grande repercussão, uma vez que a filha do casal, Anaflavia Meneses Gonçalves, estava envolvida. Além dela, a sua então companheira Carina Ramos de Abreu também é acusada do crime, além de Juliano Oliveira, Jonathan Fagundes, primos de Carina, e Guilherme Ramos. Os cinco réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa.

O júri contou com cinco adiamentos nos últimos dois anos. O processo foi desmembrado em relação a dois acusados, os irmãos Juliano e Jonathan, que destituíram a advogada que os defendia desde 2020, Alessandra Jirardi, instantes antes do início da sessão. A audiência de ambos foi postergada para 21 de agosto de 2023.

A antiga advogada da dupla Juliano e Jonathan lamentou sua destituição do caso, afirmando que o motivo seria um novo pedido de adiamento por parte deles, o sexto, o que ela explicou não ser possível. “Quando iniciou o julgamento, eles pediram a palavra e informaram ao magistrado que estavam revogando os poderes a mim outorgados na plenária. Para mim, enquanto advogada, é uma situação frustrante. Por mais de três anos me debrucei sobre esse caso,” afirma Jirardi.

Sem a dupla, os três réus foram encaminhados ao Tribunal do Júri pouco depois do início da audiência. Com aparências diferentes de três anos atrás, os acusados sentaram de frente aos sete jurados que vão decidir suas sentenças. Guilherme não mostrava abatimento, e revezava entre momentos olhando para o chão da sala, para as testemunhas ou para a garrafa de água fornecida a ele. Carina, mais calma, ouvia e balançava a cabeça ao ouvir as acusações.

Anaflavia era a mais tensa entre os três, com as pernas tremendo, pausas para água, e assoando o nariz constantemente durante os discursos. Fatos que foram potencializados com a fala de Vera Lúcia Conceição, a Dona Vera, mãe de Flaviana e avó da acusada. Sem olhar diretamente para a familiar, a neta chorou de olhos fechados durante todo o discurso de Dona Vera, que durou cerca de 20 minutos. Em seu momento de falar, Anaflavia pediu perdão à avó.

Para o advogado Epaminondas Gomes de Farias, assistente de acusação da família Gonçalves, apesar da falta de dois réus, era importante que a audiência não fosse novamente adiada. Já o advogado de defesa de Carina, Fábio Gomes da Costa, sinalizou que irá pedir a anulação do plenário. “O fato de Jonathan e Juliano terem destituído a defesa prejudicou demais os trabalhos, inclusive, posteriormente, vamos pleitear a anulação deste plenário. O correto seria o juiz marcar uma nova data,” afirma Fábio.

Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo agiu na casa dos pais de Anaflavia, em Santo André. O casal Anaflavia e Carina teria arquitetado o plano visando uma quantia financeira. Já Juliano, Jonathan e Guilherme aceitaram participar após a promessa de uma recompensa em dinheiro.