Número de pessoas com nomes negativados tem alta de 15% na Região

Matheus Veiga



13/06/2023 | 14:30



O número de inadimplentes continua aumentando no Grande ABC, na comparação de maio deste ano com maio de 2022, a quantidade de consumidores negativados cresceu 15,01% na região. Ficando acima da média da Região Sudeste (8,11%) e acima da nacional (9,42%). Na passagem de abril para maio, o número de devedores cresceu 2,04%. A dívida média de cada consumidor no Grande ABC é de R$ 5.199,23 quando somado todas as contas, com tempo médio de atraso das despesas em 25 meses.

“Temos um alto grau de endividamento dos consumidores da região. O que ainda configura que estamos tendo crédito, ou seja, se o Grande ABC não tivesse tantas oportunidades de crédito, os consumidores não conseguiriam ficar devendo”, relata Alexandre Damásio, presidente do CDL (Câmara dos dirigentes lojistas) de São Caetano.

Entre os municípios da região, Mauá é a cidade que registrou o maior aumento no número de inadimplentes nos últimos 12 meses, com alta de 17,49%, seguidos por São Bernardo (15,23%), Santo André (15,05%) e Diadema (13,91%). E de abril para maio, o crescimento mais expressivo de consumidores negativados foi em Ribeirão Pires, aumentando em 2,46%, seguidos por Santo André (2,12%) e Rio Grande da Serra (2,10%).

Os consumidores negativados de São Caetano estão com dívida média em R$ 6.283,59, a maior da região, seguidas por Santo André (R$ 5.592,18) e Ribeirão Pires (R$ 5.241,49). E os devedores de Rio Grande de Serra são os que estão com o maior tempo de atraso nas dívidas, com a média em 26 meses. “Nós somos uma região que tem um ticket médio alto, acima de R$ 5.000, e que vem aumentando cada vez mais. Muitas pessoas estão aguardando as movimentações econômicas do país para buscar boas oportunidades de negócios para fugir da inadimplência,” ressalta Damásio.