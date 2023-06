Ramalhão apresenta melhor desempenho entre paulistas

Pedro Lopes



13/06/2023 | 14:25



O Santo André terminou o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro na zona de classificação do Grupo 6. Com 11 pontos, está atrás de Portuguesa-RJ, Athletic Club-MG e Democrata-MG, se mantendo na zona de qualificação para a próxima fase da competição. É o clube paulista mais bem posicionado.

A vitória contra o Real Noroeste-ES na última rodada, por 2 a 0, era o que o clube precisava para afastar o pessimismo das últimas partidas. O clube do Grande ABC terminou o primeiro turno da competição como o clube paulista que mais pontuou.

s demais equipes do Estado estão no Grupo 7. O XV de Piracicaba é o mais bem classificado dentre os paulistas nesta chave, pois ocupa a terceira colocação, mas somou apenas nove pontos. Em seguida, a Inter de Limeira, em quarto lugar e com a mesma pontuação, perdendo apenas no segundo critério de desempate, que o saldo de gols. Por fim, com oito, a Ferroviária é a quinta colocada e única equipe fora da zona de classificação à fase seguinte.

Na Série D são disputadas 14 rodadas em forma de turno e returno. Os quatro primeiros avançam para o mata-mata. O chaveamento para a segunda fase foi definido previamente, com os cruzamentos entre os seguintes grupos: 1 x 2, 3 x 4, 5 x 6 e 7 x 8. Sobem para a Série C as quatro equipes que chegarem às semifinais.