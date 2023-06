Gabriel Roncon recebe apoio de Amigão para a disputa ao Paço em 2024

Da Redação



13/06/2023 | 14:12



Segundo colocado na eleição suplementar para prefeito de Ribeirão Pires, em dezembro do ano passado, o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) ganhou um apoio importante para a disputa de 2024: o do também ex-vice-prefeito da cidade Amigão D’Orto (PSB), que ficou em terceiro no pleito do ano passado.

“É uma união pela cidade. É uma aliança de pessoas que amam e vivem Ribeirão Pires. Nossa cidade está cansada de pessoas que se aproveitam da população e transitam com a intenção de ir para outro município”, afirmou Gabriel, em visita à sede do Diário, na tarde de ontem.

Ribeirão Pires realizou eleição extra em 2022 pelo fato de Clóvis Volpi (PL) ter sido cassado pela Justiça Eleitoral, com base na Lei da Ficha Limpa. Na disputa, o filho de Clóvis, Guto Volpi (PL), venceu, com 20.529 votos (38,54% dos válidos). Gabriel conquistou 16,880 votos (31,69%) e Amigão ficou com 14.239 votos (26,73% dos válidos).

Para Gabriel, já existia, no pleito do ano passado, por parte do eleitor, a compreensão de que sua candidatura e a de Amigão tinham convergências. “Nossas campanhas tinham muitas coisas em comum, como, por exemplo, a decisão pelo fim da taxa do lixo na cidade. São grupos que sempre se respeitaram e que foram muito competitivos na eleição. Temos grande potencial de vitória.”

Amigão também entende que a aliança é encarada como um processo político natural. “Muita gente perguntava, na eleição do ano passado, por qual razão não estávamos juntos. Hoje as pessoas celebram. E o entendimento é que o Gabriel consegue aglutinar as forças políticas e ser visto como uma grande opção pela cidade. Ele é o nosso candidato.”

Ainda assim, segundo Amigão, não há batida de martelo quanto ao nome do vice. Além dele próprio, também surge como opções os nomes de Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), que coordenou a campanha de Gabriel, e Lair da Apraespi (União Brasil), que já estava no arco de alianças do segundo colocado na disputa. “Ainda vai existir essa construção. Essa não é uma união pelo poder. Não há problema algum em não estar na cadeira. O que não podemos é permitir que esse atual grupo que está no comando siga fazendo essa má gestão, sem prioridade, sem olhar pelos bairros da cidade.”

Amigão e Dedé foram vices de Clóvis Volpi e Gabriel, de Adler Kiko Teixeira (PSDB). “Todos os vices de Volpi foram enganados. Ele não para de enganar o morador”, disse Amigão. “A prova disso é que agora tenta se viabilizar em Mauá, mesmo tendo sido cassado em Ribeirão”, completou Gabriel.

A questão partidária, segundo Gabriel, vai passar pelo diáologo com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). “Admiro muito os dois. Vamos conversar e, acima de tudo, pensar na cidade. Ribeirão é muito maior do que o presente de um pai para um filho mimado.”