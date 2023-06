Johnny Depp recebe quase cinco milhões de reais de Amber Heard após processo de difamação e decide doar para caridade

13/06/2023 | 14:10



Parece que a novela finalmente chegou ao último capítulo! Quase um ano após o polêmico processo jurídico entre Johnny Depp e Amber Heard, os artistas teriam acertado os valores das sentenças, e, inclusive, o astro de Piratas do Caribe teria doado o valor para a caridade.

De acordo com o TMZ, ambos foram condenados a indenizações mútuas, já que Depp havia processado a ex-esposa por difamar sua imagem ao dizer que sofria violência doméstica. Sendo assim, o júri determinou que a atriz pagasse mais de 50 milhões de reais a Johnny, enquanto ele transferiria dez milhões de reais para ela. Contudo, Amber afirmou que não tinha condições de pagar o valor estipulado, por isso, ficou estipulado que a artista pagaria então cinco milhões de reais.

Na época do processo, o intérprete de Jack Sparrow chegou a afirmar no tribunal que não estava interessado no dinheiro e só queria sua boa reputação de volta, afinal, estava afastado dos trabalhos e não gravava mais filmes por conta da má fama.

Agora, o acordo está feito e Johnny decidiu doar o valor completo da indenização para cinco instituições de caridade, ficando cerca de 960 mil reais para cada uma.