Marco Pigossi revela que teve medo de ter carreira afetada após assumir orientação sexual

m 2021, Marco Pigossi assumiu namoro com o cineasta italiano Marco Calvani, mas o que muitos não sabiam é que ele teve muito receio de tornar o relacionamento público e ter sua carreira profissional afetada por conta de preconceito. Segundo informações do jornal O Dia, o ator se abriu sobre os medos que enfrentou ao revelar a orientação sexual durante participação no Conversa com Bial.

- Se a gente pensar que um corpo heterossexual não precisa passar por esse processo, por que um corpo homossexual ainda precisa e tem que passar por esse processo?, questionou o artista.

Pigossi contou que teve receio das consequências do anúncio por conta de relatos que ouviu sobre a indústria audiovisual:

- Nunca foi uma coisa direta, nunca me foi pedido que isso fosse aberto ou falado sobre. Mas era velado, a partir de relatos, conversas e coisas que eu ouvia das pessoas. E isso é um pensamento super antigo, porque a gente mostrou através de outros atores que isso é uma grande besteira. O trabalho de atores e atrizes vai muito além disso.

E o famoso continuou a reflexão:

- A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vem de um lugar total de amor e proteção, que é aquele discurso: Eu tenho muito medo que você sofra. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar. E, para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande.

O ator ainda compartilhou que conheceu o namorado durante a produção do longa Best Place in The Word:

- Vai fazer três anos que a gente se conheceu em Los Angeles, em outubro de 2020. Ele morava em Nova York e, depois a gente veio morar junto aqui.