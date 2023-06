Câmara de Diadema em busca de TV aberta

Da Redação



13/06/2023 | 14:05



O presidente da Câmara de Diadema, Orlando Vitoriano (PT), esteve em Brasília e foi recebido pelo secretário de comunicação da Câmara Federal, deputado Jilmar Tatto (PT), na semana passada. Na pauta do encontro, pedido de apoio para que seja disponibilizado sinal aberto e gratuito para a instalação da TV Câmara em Diadema, com alcance que permita atingir pelo menos os outros municípios do Grande ABC. O parlamentar diademense foi recebido também pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem como representante da Pasta em São Paulo o presidente do PT andreense Antônio Padre. Na reunião com Padilha, Vitoriano tratou de políticas de investimentos para Diadema, mas não deixou as outras seis cidades fora da pauta.