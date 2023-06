Prefeitura vai investir R$ 10 milhões para melhorar núcleos habitacionais

Da Redação



O Revitaliza Diadema, programa da Prefeitura que implementa melhorias urbanas em núcleos habitacionais do município, conta com mais do que o dobro de recursos em sua segunda fase. Na primeira etapa, lançada em outubro de 2021, foram investidos cerca de R$ 3,8 milhões em 21 núcleos habitacionais, enquanto o valor reservado para a nova leva de obras, que começou neste mês, será de R$ 10,5 milhões, segundo o planejamento da administração.

Algumas melhorias realizadas pelo Revitaliza foram a reforma de centros comunitários, do pavimento de vias, escadarias e praças -- com a instalação de parque infantil e bancos --, a implantação de guarda-corpos e corrimãos, além de serviços em galerias, bocas de lobo e canaletas. Os recursos do programa são da própria Prefeitura e do Fundo Municipal de Habitação.

Alguns dos núcleos habitacionais beneficiados pelo programa foram 18 de Agosto, Vila Popular, Alfenas, Jardim Liberdade, Jardim Marilene, Arthur Bernardes, Vila Nova (Nara Leão), Carapeba e Morro do Samba.

Na segunda fase, a previsão é implementar melhorias em 46 núcleos, nas regiões Norte, Leste, Sul e Centro-Oeste do município.

Gabriel Ferreira, que trabalha em um mercado em frente a uma praça reformada pelo Revitaliza no bairro Promissão, apoia a expansão da iniciativa para outros núcleos. “Depois que fizeram a intervenção melhorou bastante. Colocaram bancos e os idosos agora têm onde sentar. Fora os brinquedos para as crianças que frequentam o parque, principalmente no fim de semana.” Entre outras melhorias, no local foi feita a pavimentação de via ao lado da praça.

De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda, o Revitaliza não promove apenas melhorias por meio de obras. “Junto com essas intervenções, que são importantes, buscamos uma elevação na qualidade de vida das famílias que moram nesses núcleos, que podem utilizar espaços públicos de mais qualidade, que respeitam a condição de cidadão do morador de Diadema”, afirma.