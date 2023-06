Bancos do Reino Unido estão seguros e podem servir ao público, diz presidente do BoE

13/06/2023 | 13:52



O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta terça-feira, 13, que os bancos do Reino Unido estão "sólidos" e "robustos", aptos a servir ao público, mesmo após tensões recentes no setor, nos Estados Unidos, com a quebra de alguns bancos menores. A declaração foi dada durante audiência no Comitê de Assuntos Econômicos, da Câmara dos Lordes.

Bailey comentou que ainda há lições a aprender, a partir desse contexto. Ele lembrou também uma série de choques recentes na economia do país, como a pandemia da covid-19 e sua posterior recuperação, a guerra na Ucrânia e mudanças no mercado de trabalho.

O presidente do BoE ainda defendeu "cautela" ao avaliar o quadro econômico e seus consequentes impactos na inflação.