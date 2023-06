Onde estacionar motorhome em Orlando – Campings e free parking

Redação

Estacionar motorhome em Orlando é algo desafiador. Isso porque, se nos parques temáticos, shoppings e supermercados há áreas demarcadas para os RVs (como esses veículos são chamados nos EUA), nas ruas o processo pode ser bem mais complicado.

A dica é: caso não houver sinalização indicativa, não pare. Apenas em ruas residenciais menos movimentadas dá para estacionar motorhome em Orlando, e mesmo assim estando sujeito às condições locais.

Antes de se arriscar a tomar uma multa, planeje-se com cuidado. Por isso, preparei aqui um guia completo com tudo que precisa saber para viajar de motorhome nos EUA pela primeira vez.

Vale dizer que, caso alugue uma casa em Kissimmee, por exemplo, você provavelmente poderá parar seu motorhome em frente. Mesmo assim, cheque a informação com o proprietário ou a agência para ter certeza.

Na dúvida, consulte as autoridades locais de trânsito e sempre respeite as regras estabelecidas em cada área específica na qual você deseja estacionar.

Onde estacionar motorhome em Orlando

Confira algumas sugestões de campings e free parkings para estacionar motorhome em Orlando:

Campings para motorhome em Orlando

Aqui estão alguns dos melhores campings para motorhome em Orlando:

Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground: Pouca gente sabe, mas há um resort na Disney World em que é possível acampar com barracas ou motorhome. O Fort Wilderness oferece espaços para RV com conexões completas de serviços e toda a estrutura do complexo.

Orlando/Kissimmee KOA Holiday: Este camping fica em Kissimmee, pertinho da Disney World. Conta com lotes com conexões completas, além de piscinas, playgrounds e outras comodidades. Os campings KOA estão entre os melhores dos EUA.

Tropical Palms RV Resort: Localizado em Kissimmee, este resort oferece espaços para motorhomes com conexões completas de serviços. De quebra, tem piscinas, quadras esportivas e outras instalações para os hóspedes.

Ao planejar sua estadia em um desses campings, é importante verificar a disponibilidade, fazer reservas antecipadas e confirmar todas as informações necessárias antes de chegar.

Free parking de motorhome em Orlando

Sempre que optar por fazer um free parking, ou seja, procurar uma vaga pública e gratuita para estacionar motorhome, cheque e recheque as condições locais. Em muitos lugares, por exemplo, dá parar parar de dia, mas não pernoitar.

Dito isso, veja onde é possível estacionar gratuitamente motorhome em Orlando:

Walmart Supercenters: É possível pernoitar de motorhome em alguns Walmart de Orlando. Verifique as políticas específicas de cada loja e obtenha permissão dos gerentes antes de estacionar. Para isso, basta perguntar no Costumer Service.

Restaurantes Cracker Barrel: Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem.

Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem. Camping World: A Camping World é uma loja especializada em motorhomes e equipamentos de camping. Algumas de suas filiais podem oferecer áreas de estacionamento. Entre em contato com a loja local para verificar a disponibilidade.

Aplicativos para motorhome

Para encontrar os melhores lugares para parar motorhome em Orlando, a dica é usar aplicativos especializados. Existem vários que funcionam bem nos EUA, como RV Parky, iOverlander e park4night.

Neles, você consegue pesquisar localização, ver avaliações de outros usuários, encontrar informações sobre o que os campings oferecem e ver se eles são secos ou contam com conexões para água, esgoto e eletricidade.

Para usar os aplicativos sem problemas nos EUA, não se esqueça de comprar um bom chip de internet. Ele resolverá grande parte de seus problemas durante a viagem de motorhome.

Seguro viagem EUA

Ao planejar uma viagem de motorhome nos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

