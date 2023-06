Formas de pagamento: agora é possível pagar Spotify com Pix

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/06/2023 | 13:55



Agora é possível pagar Spotify com Pix – meio de pagamento mais utilizado no País em 2022, de acordo com o Banco Central do Brasil. Com o novo método, os usuários da versão Premium podem pagar uma única vez e fazer recargas quando quiser, sem compromisso e sem renovação automática. Isso significa que a modalidade está disponível apenas para planos pré-pagos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para usar o Pix como opção de pagamento, o usuário deve selecionar o formato pré-pago, com pagamento único, escolher seu plano Premium – Individual, Duo, Família ou Universitário – e definir quantos meses de assinatura deseja adquirir – um, três, seis ou 12 meses. Depois é só dar o play e começar a curtir.

Além de pagar Spotify com Pix, usuários da versão Premium podem utilizar as seguintes formas de pagamento: cartão de crédito ou de débito, gift cards e boleto bancário. Os métodos variam de acordo com o país ou a região. Para ver as formas de pagamento disponíveis no Brasil, avance até a página de pagamento dentro do streaming. Você não receberá nenhuma cobrança até enviar os dados de pagamento.