Dell anuncia nova geração das linhas XPS e Inspiron

13/06/2023 | 13:55



A Dell Technologies anuncia para o mercado brasileiro novidades das linhas XPS e Inspiron: o lançamento dos desktops XPS 8960 e Desktop Inspiron 3020 e a atualização do All-in-One Inspiron 24. Os três modelos terão fabricação nacional, na unidade industrial de Hortolândia (SP), e configurações que já incluem a 13ª geração de processadores Intel Core.

Desktop XPS 8960

O novo Desktop XPS 8960 é o modelo da família XPS mais potente já comercializado pela Dell no Brasil. Equipado com processadores Intel Core i7 de 13ª geração e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060, a nova geração recebeu atualização no seu visual com um ID mais premium e internamente aumentando a velocidade da memória DDR5.

Mesmo com as configurações avançadas com as quais está sendo comercializado no Brasil – que incluem até 32 GB de memória RAM DDR5 e 1TB de armazenamento em SSD –, o Desktop XPS 8960 também oferece possibilidade de expansão, com slots para até quatro unidades de armazenamento e dois slots de memória com maior velocidade. A manutenção e os upgrades são simples e não exigem ferramentas especiais.

Desktop Inspiron 3020

O Desktop Inspiron 3020 é o retorno da linha de PCs domésticos da Dell ao formato mini torre, que não vinha mais sendo oferecido no Brasil. Um dos maiores benefícios desta versão é o ganho de espaço proporcionado pelo chassi.

Mesmo com medidas compactas, o projeto reúne desempenho e flexibilidade para diversos cenários de uso, desde entretenimento até edição de vídeos, que são suportados por tecnologias recentes, como 13ª geração de processadores Intel Core i5 ou i7 e placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050 ou GTX 1660 Super. Compõe a oferta o armazenamento em SSD de 512 GB, que pode ser complementado ainda por um HD de 1 TB de 7200 RPM.

Para garantir um excelente desempenho multitarefas e também respostas rápidas e precisas com aplicativos mais pesados, a Dell inclui 16 GB de memória RAM (expansível até 64 GB). O modelo equipado com Windows 11 tem um formato compacto e inclui alta conectividade, que inclui até Wi-Fi 6, além de opções como HDMI e Display Port.

All-in-One Inspiron 24 5420

Voltado para os usuários que necessitam de uma solução completa de computador e monitor em um só sistema, a nova geração do All-in-One Inspiron 24 5420 entrega uma experiência multimídia rica e com bom desempenho. O modelo conta com tela FullHD de 23,8 polegadas, com 99% de cobertura sRGB, e webcam retrátil com resolução Full HD com hardware de redução de ruídos e software de ampla faixa dinâmica, auxiliando na clareza das imagens em diversas condições de iluminação, além de dois alto-falantes frontais de 5W cada.

O All-in-One Inspiron 24 5420 foi projetado com dois suportes no formato isósceles para estabilizar a máquina e proporcionar a possibilidade de armazenar o teclado debaixo da tela, trazendo ao usuário mais espaço em sua mesa de trabalho, além de facilitar o uso das portas traseiras para conectar dispositivos externos e cabos auxiliares.

Com o desempenho gráfico e computacional da 13ª geração de processadores lntel Core i5 e i7, o All-in-One Inspiron 24 5420 permite que mais tarefas sejam processadas em menor tempo. A tela do equipamento, por sua vez, inclui a tecnologia Comfort View Plus, que reduz a emissão de luzes azuis (prejudiciais à saúde) via hardware, trazendo maior conforto sem alterar a fidelidade das cores reproduzidas.

Para entregar ainda mais versatilidade a esse formato, o equipamento conta ainda com uma entrada HDMI-IN, o que permite que o consumidor o utilize tanto como monitor quanto como televisão (quando ligado a receptor externo). Além da saída HDMI-OUT, que permite ao usuário a possibilidade de expandir sua área de trabalho com um monitor externo. Já com o leitor de cartão SD, o usuário consegue expandir o armazenamento de dados e usufruir de dispositivos externos com máxima velocidade graças às portas USB 3.2 disponível em todo o produto.

Preço e disponibilidade da nova geração das linhas XPS e Inspiron



Os novos produtos das linhas XPS e Inspiron já estão disponíveis na loja virtual da Dell a partir de: