Lançamento em 2025: Netflix anuncia documentário de Vini Jr.

A Netflix anuncia hoje (13) a produção do primeiro documentário de Vini Jr. O projeto sobre o ídolo do futebol está em desenvolvimento desde setembro de 2022 e tem estreia prevista para 2025.

Os fãs poderão conhecer mais de perto a vida do atleta de 22 anos, revelado pelo Flamengo e atualmente um dos principais jogadores do Real Madrid. Além de promessa do clube espanhol, o atleta é o novo herói da Copa do Mundo para a Seleção Brasileira. E, mais recentemente, se tornou um porta-voz poderoso contra o racismo – dentro e fora de campo.

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto”, comenta Vini Jr. “O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil. Este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro”, completa.

O documentário de Vini Jr. é uma parceria com a Conspiração e tem roteiro de Emílio Domingos e direção de Andrucha Waddington. Assista ao vídeo do anúncio da série: