Palavra do Leitor

Da Redação



13/06/2023 | 13:46



Saúde em São Bernardo – 1

Não é novidade o caos em que está a saúde pública na cidade de São Bernardo, Pior ainda é a falta de organização e péssima administração por parte dos demais órgãos públicos da cidade. Desde 25 de novembro de 2022 meu marido fez reclamação no Atende Bem sobre perturbação de sossego de um hotel de cães no Rudge Ramos, em que os cães latem o dia inteiro, um barulho insuportável de segunda à sábado das 6h30 às 19h, e depois do Atende Bem foi feita reclamação com a fiscalização de comércio e posturas, Secretaria de Proteção Animal, Guarda Municipal e Polícia Militar e até agora nada foi feito, Uma joga a responsabilidade para a outra. Enquanto isso, as pessoas na região passam por estresse e irritabilidade, não tem direito a um pouco de paz e tranquilidade, e muito menos a assistir TV durante o dia. Engraçado que o carnê do IPTU e demais impostos chegam rapidinho, mas um atendimento humano e verdadeiro... esquece.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos - São Bernardo

Saúde em São Bernardo – 2

“Saúde é um estado bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”, conceitua a Organização Mundial da Saúde. Estamos doentes. nossa sociedade não vai bem das pernas. O mundo que criamos, de igual modo, não vai nada bem. Humana e socialmente combalidos, vemos o caso do “desgoverno” da cidade tomando medidas políticas de saúde que não primam pela competência teórica, metodológica e ética para que o valor do cuidado qualifique as ações de promoção da saúde, basta observamos o que tem nos mostrado com tremenda competência o Diário sobre o estado trágico dos problemas identificados em nossa cidade e, claro, nota-se um tremendo descaso por parte dos vereadores e deputados um silêncio preocupante, podemos sentir uma omissão e submissão ao executivo, onde vidas estão em risco constante. O círculo vicioso se instalou entre nós. Poucas iniciativas públicas e da sociedade civil são empreendidas para convertê-lo no círculo virtuoso que nos recobre o bem-estar físico-mental-social. Porque vivemos na sociedade de mercado, a coisa pública e o bem comum se tornam questão de oferta e procura. Se são mercadorias, o Estado não precisa investir para garanti-las à sociedade, porque cada um as adquire conforme as próprias possibilidades econômicas. Se o mercado cresce, as riquezas compartilhadas passam à égide da iniciativa privada, o indivíduo torna-se presa indefesa das regras de mercado e de seus operadores, nem sempre escrupulosos ante a sanha de lucro que os mobiliza. Instala-se entre nós o cada um por si. O vale-tudo. A luta de todos contra si mesmos e contra os semelhantes. Os valores humanos se exilam de nossas cabeças, casas, ruas, cidades, países, planeta. A solidariedade se acanha. A cooperação passa a ser pieguice. E nós, cada um em sua pseudo-ilha, isolados e fragilizados, adoecemos e definhamos. Portanto, mas uma vez faço um agradecimento especial ao trabalho sério e comprometido do Diário, que mostra a situação “desesperadora”, pois há meses a população são-bernardense sofre sem estrutura mínima de atendimento na saúde básica. Os relatos vão desde a falta de medicamentos e insumos, demora em atendimento, impossibilidade de realizar exames, agendamento, unidades fechadas, falta de profissionais, enfim, uma tragédia. A saúde de São Bernardo nunca esteve em uma situação tão desesperadora. O que o prefeito está fazendo é um crime contra a população. As pessoas estão morrendo sem remédio, sem atendimento, os médicos vão parar, e o prefeito fica fazendo lives mentindo e lançando projetos fantasiosos como se nada estivesse acontecendo. Lamentável. Acorda, São Bernardo.

Luizinho Fernandes - São Bernardo

Aposentados

O aposentado é um inválido? Tem problemas? Sim, agora qual é a perspectiva do momento? Se os paulistas já defenderam o Brasil, o problema não é ser ou não ser aposentado. A questão fundamental e preponderante é a saúde. A principal Pasta de qualquer País é o Ministério da Saúde.

Edson Rodrigues - Santo André