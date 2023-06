Resultado do Censo Demográfico vem aí

Da Redação



13/06/2023 | 13:43



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve entregar os resultados do Censo Demográfico 2022 no fim de junho, e é grande a expectativa em torno destes números. Mas afinal, por que é tão importante conhecer dados sobre os brasileiros? O IBGE, com o Censo, faz mais do que contar o número de habitantes do território nacional. Ele também identifica características e revela como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada.

No Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a preparação para receber – e analisar – esses dados vem a todo vapor. O Censo Demográfico é uma importante ferramenta esmiuçada pelo Seade, e nos próximos meses muitas análises e estudos deverão ser formulados pela instituição.

O Seade é hoje um centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas, e pauta importantes veículos de imprensa, na capital e no interior do Estado, além de auxiliar cidadãos, gestores públicos e empresários a compreender melhor as características específicas da realidade paulista, as mudanças sociais, as transformações econômicas e os impactos das políticas públicas nos seus 645 municípios.

Ao longo de 2022 e início de 2023, recenseadores do IBGE percorreram todos os municípios do Brasil para coletar informações que serão base para o conhecimento da nossa sociedade. Dentre essas informações, temos o tamanho da população que vive em uma localidade, a sua distribuição espacial e o perfil dessa população, como a sua estrutura etária, a escolaridade e a composição por sexo e por etnia.

Todos esses dados serão analisados pelo Seade e transformados em produtos e serviços fundamentados no uso da internet como principal instrumento de disseminação, gratuidade de acesso e pesquisa e desenvolvimento permanente de sistemas e ferramentas para apresentação de informações. Também são diretrizes do Seade a disponibilização de todo o acervo recente de informação e, sempre que possível, dos microdados resultantes das pesquisas, além do fornecimento de metadados, como definições, classificações utilizadas, notas que sejam relevantes para a compreensão da informação e transferência de tecnologia e compartilhamento de soluções com instituições congêneres e parceiras.