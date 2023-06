Legalidade e moralidade

Da Redação



13/06/2023 | 13:39



Está envolvido em suspeitas o concurso promovido em Ribeirão Pires, no mês passado, para a contratação de pessoal de ensino. O pivô da desconfiança é a secretária de Educação, Rosi de Marco, cujo nome apareceu na lista de aprovados. Segundo a relação, ela foi quarta colocada para a vaga de supervisor educacional. O episódio espalhou pela cidade, feito rastilho de pólvora, comentários sobre a possibilidade de o certame ter sido fraudado para beneficiar a titular da Pasta. A administração do prefeito Guto Volpi (PL) nega irregularidades. Ainda que tudo tenha sido feito dentro das regras, pergunta-se: é moral a participação de agente público graduado na prova? Com a palavra, o Ministério Público.

De fato, o que tem mais agitado a opinião pública é a falta de isonomia sugerida pela participação da própria secretária num concurso da Prefeitura. Os demais candidatos concorreriam em pé de iguldade pelas vagas oferecidas? É preocupante que questões desta magnitude venham tisnar o início do governo Guto, que tomou posse em janeiro. A população de Ribeirão Pires precisa superar o período de instabilidade política. Rosi de Marco tem de vir a público, imediatamente, dar as explicações sobre sua participação no concurso promovido pelo governo que a emprega em cargo comissionado. Se não o fizer voluntariamente, o MP dispõe dos instrumentos necessários para agir.

A participação da secretária no concurso público coloca manto de desconfiança sobre todos os resultados do certame – o que impõe a necessidade de apuração rigorosa. Que, independentemente do resultado a ser obtido pelas investigações, a Prefeitura de Ribeirão Pires tome as devidas cautelas no momento em que for promover quaisquer outros concursos na cidade. O interesse público deve sempre prevalecer sobre particulares e privados. Mas, como bem demonstra o episódio ora motivo destes comentários, a secretária Rosi de Marco parece não pensar assim – tanto que não viu mal nenhum em se beneficiar, como pessoa física, de concurso que ajudou a promover como pessoa jurídica.