EUA estão comprometidos com G7 para fazer Rússia custear reconstrução da Ucrânia, diz Yellen

13/06/2023 | 13:33



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 13, que o país está comprometidos com aliados do G7 a fazer a Rússia custear a reconstrução à Ucrânia. Yellen comentou sobre as sanções dos EUA e de outros países do Ocidente que juntos congelaram US$ 300 bilhões em ativos do Banco Central da Rússia.

"Estamos comprometidos com o G7 para garantir que esses ativos continuem imobilizados até que haja uma resolução de conflito na qual Rússia pague pelo dano que causou", comentou ela, no Comitê de Serviços Financeiros da Camara dos Representantes dos Estados Unidos.

Yellen disse, no entanto, que a maioria dos ativos soberanos da Rússia não está nos EUA, e que, portanto, os próximos passos têm de ser tomados em "consulta cuidadosa" com parceiros em uma abordagem coordenada.