PSG está 'cansado' de Mbappé e pode vender craque na próxima janela, diz jornal

13/06/2023 | 11:58



Kylian Mbappé vive seus últimos capítulos no Paris Saint-Germain, segundo a imprensa francesa. A despedida pode acontecer mais cedo do que os torcedores imaginavam. A relação entre as partes estremeceu nas últimas horas após o craque francês notificar o clube de que não irá ativar a cláusula de renovação automática até 2025, pretendendo deixar a equipe no meio do ano que vem. Segundo o jornal Le Parisien, o PSG está "cansado" do atacante e pode negociar o atleta já na janela de transferências que abre no próximo mês para não correr o risco de perde-lo de graça.

O comunicado de Mbappé sobre a recusa na extensão do seu contrato, realizado por meio de uma carta, não foi bem visto pelos diretoria do PSG. De acordo com a publicação, o clube lamentou "não somente a forma, mas também o momento".

Apesar da conquista do 11º título do Campeonato Francês, o que tornou o PSG o maior vencedor da competição, o time viveu um final de temporada melancólico. As eliminações na Liga dos Campeões e na Copa da França fizeram a torcida perseguir jogadores badalados, como Messi e Neymar. O argentino está de saída para o Inter Miami, dos Estados Unidos, enquanto Neymar ainda tem futuro incerto.

Ainda de acordo com o Le Parisien, o PSG entende que envio da carta não era necessário do ponto de vista legal para registrar a decisão de Mbappé em não continuar no clube para além de 2024. O clube de Paris está decidido de que não vai perder o jogador de graça e, por isso, pode não esperar até a janela de janeiro, quando o mercado está menos aquecido, para negociar o atleta. Em seis meses, Mbappé também poderá assinar pré-contrato com qualquer outro clube e acabar saindo de graça.

Mbappé esteve muito próximo de vestir a camisa do Real Madrid no ano passado, mas decidiu ficar no PSG para se tornar o rosto do projeto esportivo do clube e passar a ser o jogador mais bem pago do futebol mundial. O astro de 24 anos recebe atualmente US$ 120 milhões por ano (cerca de R$ 600 milhões). Segundo jornal espanhol Marca, o Real se animou com a notícia e espera que Mbappé e PSG tomem a iniciativa para uma negociação. O diário cita, ainda, que a contratação do francês preencheria a lacuna deixada por Karim Benzema, que partiu para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Em 2021, o Real chegou a oferecer 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação da época) ao PSG pela contratação de Mbappé, mas o clube de Paris bateu o pé e não fechou negócio. No ano seguinte, o atleta poderia chegar sem custos à equipe espanhola pois estava em fim de contrato, mas o "fico" de atacante ocorreu depois de uma longa novela, estremecendo a relação entre as diretorias.

Enquanto define o futuro dos principais astros da equipe, o PSG também busca definir quem será seu novo treinador a partir da próxima temporada, diante do provável desligamento do francês Christophe Galtier. A imprensa local já elencou vários nomes, entre eles Luis Enrique, José Mourinho, Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Marcelo Gallardo e o palmeirense Abel Ferreira.