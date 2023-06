Conheça os restaurantes Michelin em Orlando, nos Estados Unidos

Redação

Do Rota de Férias



13/06/2023 | 11:55



Quem vai à Flórida, nos Estados Unidos, pode aproveitar a viagem para degustar receitas incríveis nos restaurantes Michelin em Orlando. Recentemente, a cidade teve 46 estabelecimentos reconhecidos pelo tradicional guia gastronômico: quatro estrelados, 11 Bib Gourmands e 31 recomendados.

Comparado ao ano anterior, o destino ganhou 13 novas indicações, sendo quatro na categoria Bib Gourmands, restaurantes que oferecem comida de qualidade com um bom custo-benefício, enquanto os outros nove entraram como restaurantes recomendados.

Restaurantes Michelin em Orlando

Abaixo, confira os restaurantes de Orlando premiados com estrelas Michelin.

Capa Steakhouse & Bar

Com o melhor da culinária de influência espanhola em um ambiente romântico, o Capa Steakhouse & Bar oferece pratos deliciosos, que variam de frutos do mar frescos da Flórida a pequenos cortes de carne grelhados. Destacado com uma estrela Michelin, o restaurante está localizado no 17o andar do Four Seasons Resort Orlando e conta com uma cozinha aberta e uma churrasqueira a lenha no pátio, de onde é possível saborear pratos como as famosas batatas bravas ou a famosa barriga de porco com manteiga de maçã enquanto aprecia a vista dos fogos de artifício noturnos do Magic Kingdom, um dos parques da Disney.

Knife & Spoon

Restaurante exclusivo do hotel The Ritz-Carlton Orlando, no Grande Lakes, possui um cardápio de carnes e frutos do mar criado e liderado pelo premiado chef John Tesar, e recebeu a cobiçada estrela Michelin na edição de 2022 do guia dedicado à Flórida. Possui um espaço amplo e moderno, decorado em um estilo litorâneo com tons de azul e branco. Vale à pena provar o caranguejo criolo com arroz temperado e molho gullah e se aventurar pelo menu de drinques.

Soseki Modern Omakase

O Soseki oferece uma experiência gastronômica intimista, possuindo apenas 10 lugares, vários pratos e uma visão moderna do omakase, menu em que os pratos mudam de acordo com os ingredientes que o chef encontra mais frescos naquele dia. Como o restaurante oferece opção de jantar a “escolha do chef”, aposta em pratos que buscam explorar fornecedores locais por meio de parcerias com agricultores, pescadores, artesãos de queijo e cerâmica. Além disso, o local se destaca pelo seu programa global de saquê e vinho, que tem o intuito de acentuar os pratos, e de desafiar o conceito tradicional de combinações de bebidas.

Kadence

Localizado em um edifício excêntrico, semelhante a uma caixa, o Kadence é um tesouro escondido imperdível na região de Winter Park. Esse restaurante, que começou como um mini balcão de um mercado local, ganhou uma estrela Michelin no ano passado e tem proporcionado experiências totalmente surpreendentes por ser um verdadeiro omakase – local que oferece jantar japonês no qual os convidados confiam totalmente na escolha do chef. Isso significa que não há um menu fixo, e que os pratos são baseados no que há de mais fresco. O local conta com um ambiente muito intimista, acomodando apenas oito pessoas, e possui uma seleção de saquê extensa, mas cuidadosamente selecionada.

Bib Gourmands e recomendados

Os restaurantes Bib Gourmands em Orlando são:

The Ravenous Pig – Winter Park

Swine & Sons – Winter Park

Z Asian – Mills 50

Bombay Street Kitchen – South Orlando

Domu – Audubon Park Garden District

Isan Zaap – Millenia

Norigami – Winter Garden

Otto’s High Dive – Milk District

Papa Llama – Curry Ford West

The Strand Food & Drink – Mills 50

Taste of Chengdu – Baldwin Park

Os restaurantes recomendados pelo Guia Michelin em Orlando são:

AVA MediterrAegean – Winter Park

BACÁN – Lake Nona Wave Hotel

California Grill – Disney’s Contemporary Resort

Citricos – Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Four Flamingos, A Richard Blais Florida Kitchen – Hyatt Regency Grand

Cypress Kabooki Sushi – Milk District (Second Location on Restaurant Row)

Maxine’s on Shine – Colonialtown

Morimoto Asia – Disney Springs

The Pinery – Ivanhoe Village Main Street

Prato – Winter Park

Primo by Melissa Kelly – The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes

Ravello – Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort

Sear + Sea – JW Marriott Orlando Bonnet Creek Resort & Spa

Se7en Bites – Milk District

Toledo – Tapas, Steak & Seafood – Disney’s Coronado Springs Resort

Victoria & Albert’s – Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Black Rooster Taqueria – Mills 50

Doshi – Winter Park

EDOBOY – Mills 50

Hawkers – Mills 50

Juju – Milk District

Kai Asian Street Fare – Winter Park

Kaya – Mills 50

Pizza Bruno – Curry Ford West

The Polite Pig – Disney Springs

Selam Ethiopian & Eritrean Cuisine – SeaWorld Orlando Area

Shin Jung – Mills 50

Sticky Rice – Mills 50

Tori Tori – Mills 50

Twenty Pho Hour – International Drive Entertainment District

YH Seafood Clubhouse – International Drive Entertainment District

