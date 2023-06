Coisa de nerd: 4 formas de cuidar e limpar colecionáveis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/06/2023 | 11:55



No Brasil, o mercado geek faturou R$ 21 bilhões em 2021 com o consumo de filmes, jogos, séries, livros, bonecos, entre outros itens. Os números da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (Abral) relevam uma realidade: quem é nerd não compra só um produto, mas coleções inteiras de objetos especiais. Agora, fica a pergunta, como organizar e limpar colecionáveis de maneira prática e adequada? O Cada Casa Um Caso, projeto da Reckitt especializado em dicas de organização e higienização, separou quatro truques para te ajudar nessa tarefa. Confira!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Sol e mofo devem ser evitados sempre

Parece óbvio, mas muita gente não presta atenção no local em que decidem guardar estes objetos especiais. É necessário escolher um ponto ventilado da casa, sem que o Sol bata diretamente nos itens e sem contato com mofos na parede. Assim, evita-se o bolor ou desgaste na cor de bonecos, livros, jogos e demais mimos.

Outra boa dica é comprar pequenos saquinhos de sílica para acomodar dentro das caixas ou parte interna de embalagens de bonecos e jogos. Para as cartas de jogos, especialmente as mais escuras, que se desgastam mais, é bacana comprar “sleeves”, que são saquinhos transparentes usados para guardar cards e peças.

Uma boa alternativa para quem acomoda os colecionáveis em armários, por sua vez, é a compra de desumidificadores, que podem ser encontrados em supermercados. Se mesmo assim o mofo insistir, você pode recorrer a um antimofo para usar nas superfícies de algum objeto danificado, aplicando com cuidado e usando um pano limpo.

2. Aposte em estantes ou prateleiras

É bacana comprar uma estante ou instalar prateleiras para acomodar seus colecionáveis e evitar que os objetos se quebrem, sejam perdidos ou danificados. Além disso, os itens organizados acabam por fazer parte da decoração, dando mais charme para o quarto ou a sala.

Aqui, vale um adendo: horizontal ou vertical? Ao acomodar jogos e livros nessas posições, você precisa considerar o espaço que tem, a quantidade e o peso dos objetos. Não dá para empilhar um jogo em cima do outro e deixar que o peso prejudique o que está na base. Também, não vale arrastar os livros de uma vez para arrumar, coloque-os um por vez para não danificar capa e páginas.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

3. Cuidado com as mídias físicas

Embora muita gente ache que é preciso um produto específico para limpar colecionáveis como CDs, Blu-rays ou DVDs, a maneira mais simples é usar uma flanela macia e seca, limpando o disco com movimentos que vão do centro para as bordas, se possível, sempre depois de usar e antes de guardar.

Caso haja alguma manchinha na mídia ou uma digital mais insistente, você pode umedecer uma pequena parte da flanela para limpar, e secar em seguida com a parte seca do pano. Para evitar isso, no entanto, a dica é segurar sempre sua mídia pelas bordas.

Nunca use álcool ou limpadores líquidos com produtos químicos na composição. Isso pode estragar seus colecionáveis. E lembre-se: se você colocar a mídia suja dentro do aparelho, seu eletrônico também poderá ser prejudicado.

4. Limpar colecionáveis como bonecos, livros e jogos

Você chegou naquele ponto em que está tudo organizado em uma estante ou prateleira e precisa limpar os colecionáveis? Para livros, mídias e jogos, aposte no bom e velho espanador. Basta passar sobre as prateleiras e também sobre os objetos acomodados pelo menos uma vez por semana, para evitar sujeira acumulada, que depois fica mais difícil de remover.

No caso de bonecos colecionáveis, o cuidado precisa ser um pouco maior. O ideal é limpar um a um, até porque muitos deles tem peças pequenas que podem ser perdidas. O truque aqui é comprar um pincel de barbear ou um pincel de blush (de maquiagem). Eles vão funcionar como um espanador pequeno, bastando pincelar sobre os itens de forma cuidadosa.

Se os bonecos tiverem alguma poeira ou mancha mais persistente, aposte no paninho úmido, no máximo com um pouco de detergente neutro, para limpar os itens. Depois de passar o pano umedecido, seque.