Conquisteiros teorizam sobre Zona de Risco e falam sobre jogo; confira o que rolou durante a madrugada em A Grande Conquista

A madrugada desta terça-feira, dia 13, foi para lá de agitada para os participantes de A Grande Conquista. Daniel Toko foi uma das pessoas que passou a noite refletindo sobre diversos aspectos do jogo. Em conversa com Thiago Servo e Gyselle, ele falou sobre como algumas pessoas mudam de atitude quando outros colegas de confinamento estão em alta

- Agora todos são meus amigos, disse Gyselle.

Toko também aproveitou para avisar aos aliados que eles baixaram a guarda com Tiago Dionísio e não devem falar sobre jogo com Tiago Dionísio:

- Ele está com outra galera.

E ainda elogiou a humildade de seus aliados:

- Somos quatro errantes, que tem a humildade de toda hora levantar e ver que erram.

Daniel também falou sobre a sua relação com Alexandre Suita em um bate-papo com Gyselle. O jornalista revelou que passou por atritos com o colega de confinamento e ele se tornou uma alternativa de voto.

- Apesar de ele estar com alguma raiva de mim, eu sei que sou prioridade dele hoje, tanto que me escolheu na dinâmica. Ele quer ser amigo de todo mundo, então ninguém se indispôs com ele, eu fui o único que se indispôs. Para ele é um alívio ter uma pessoa que se indispõe para ele poder ter justificativa, senão ele fica perdido. O Toko ajudou ele a mostrar um pouquinho de jogo que seja. Eu falei: Cara eu li seu jogo, eu sei o que você está fazendo e não concordo. Ele falou que eu dei uma patada nele, eu falei que ele também já tinha dado uma abandonada. Mesmo assim, quando você tem um amigo muito amigo que anda junto e ele dá um patada, você dá uma insistida.

Tiago Dionisio e Alexandre Suita já estão teorizando sobre quem poderão ser os indicados para a Zona de Risco. O humorista acredita que Bruno Tálamo será o Dono da Mansão indicado e logo avisou que o influencer deve tomar cuidado.

- Se você der um passo em falso, pode dar uma m***a.

- Eu sei, porque o Bruno Tálamo está virando os votos, respondeu Suita.

- Mas não consegue não, rebateu Tiago.

Janielle e Sandra compartilham da mesma opinião e também acreditam que Tálamo será indicado.

- Eu tive uma conversa com o Suita. Ele pegou na minha mão e fez: No dia que eu for votar em você, aviso antes. Hoje a gente estava comendo e ele disse: Lembra da nossa conversa? Fique tranquila. Bruno falou que não sou eu também não, confessou Janielle.

Outro trio que entrou em uma reflexão sobre afinidade e relação com os companheiros de reality foi Thiago Servo, Bruno Tálamo e Janielle. Para eles, nada impede a pessoa de manter uma relação amigável com alguém que não é seu aliado:

- Eu tenho afinidade com você [Janielle], gosto de trocar ideia com a Natália, disse o jornalista.

Bruno Tálamo abriu o coração e falou sobre a vez em que descobriu que estava sendo traído:

- A gaia dói, hein. Eu descobri que há muito tempo... Olha que feio. Se ela me traísse com uma pessoa já seria feio, ela era amante de uma outra pessoa. Era um cara velhaço, há muito tempo. Eu descobri porque nunca batia, nunca podia uma chamada de vídeo, o cerco foi apertando... Tinha uns sete meses de relacionamento já. Ela confessou.

Ao ser questionado sobre como ele tinha certeza:

- O cara me ligou. Eu não fui atrás depois, mas eles continuaram.