Bella Campos e MC Cabelinho publicam foto de tênis de bebê e alimentam rumores de gravidez

13/06/2023 | 11:10



Vem bebê aí ou apenas coincidência? Na noite da última segunda-feira, dia 12, Bella Campos e MC Cabelinho deixaram seus seguidores polvorosos com duas fotos bem enigmáticas. Sem dar maiores detalhes, o casal compartilhou registros de dois tênis de bebê.

Em sua própria conta, o cantor publicou uma sequência de fotos e vídeos onde eles aparecem juntinhos, se divertindo e trocando carícias, mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o último slide. No registro, o cantor aparece segurando um tênis de bebê da Nike Air Max todo colorido, mesmo modelo que ele utilizou para contar em 2022 que tinha realizado uma vasectomia reversível.

Mas calma que não parou por aí! Bella também fez um post enigmático. Nos Stories, a atriz apareceu segurando uma outra versão de um sapatinho de neném também da Nike, mas dessa vez, branco com detalhes em preto.

Sem nenhuma legenda, as publicações deixaram os fãs do casal super curiosos para saber se eles vão anunciar ou não uma futura gravidez. Vale lembrar que Cabelinho passou por uma vasectomia em 2022, para evitar surpresas sem planejamento, mas reforçou que poderia reverter o procedimento caso quisesse no futuro.