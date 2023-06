Oferta: licenças vitalícias para Office e Windows a partir de US$ 7

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2023 | 10:55



Aqui está o que você precisa saber sobre computadores: mesmo que você tenha os equipamentos mais sofisticados disponíveis, você não poderá desfrutar plenamente de suas capacidades sem o sistema operacional mais recente. Atualizar seu software é crucial para manter o desempenho da máquina. Mas com os altos preços das licenças, é compreensível por que os usuários relutam em fazer isso até que seja absolutamente necessário.

Se você ainda está usando o Windows 10, mas reluta em gastar US$ 200 em uma atualização, essa oferta na venda de meio de ano da Keysfan pode convencê-lo a tomar a decisão. Por apenas US$ 10,25, você pode instalar o mais recente Windows 11 Pro no seu computador doméstico ou de escritório. Além disso, o Office 2021 Professional Plus custa apenas US$ 26,25 – e será US$ 13,85 por PC se você adquirir o pacote para cinco máquinas. Há também o Office 2021 Home and Business para usuários de Mac por apenas US$ 28,99.

Oferta por tempo limitado: produtos vitalícios da Microsoft a partir de US$ 7

Várias chaves é mais conveniente: obtenha mais por menos dinheiro

Economize mais em pacotes com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows e no Office com o cupom BKS50

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).