Lá vai o EC Palmeiras... ...da Vila São Pedro, o Bangu... ...até a Vieira de Carvalho... ...em Santa Terezinha.

“O Palmeiras andreense jogava futebol e promovia Carnaval. O clube foi fundado por trabalhadores do Matadouro Martinelli recrutados no Rio de Janeiro”.

Ano passado, Elesbão Garcia Leal ocupou esta página Memória para falar do futebol praticado pelo EC Palmeiras, de Santo André. Nosso colaborador continuou suas pesquisas, em álbuns familiares, e agora presenteia o leitor com imagens maravilhosas do Carnaval promovido pelo antigo Palmeiras da Vila Santa Terezinha.

São 12 fotos localizadas, reproduzidas e identificadas. Imagens guardadas por outro Elesbão, o da Silva Leal, pai do nosso colaborador.

Até o Carnaval 2024, dividiremos com os leitores estas preciosidades bem típicas da operária Santo André e que, com certeza, são desconhecidas das novas gerações.

HISTÓRIA

Elesbão, o pai (1910-1980) era do Mato Grosso. Trouxe para Santo André, do seu Estado natal, a tradição dos bororós, povo indígena.

Nos carnavais do EC Palmeiras, uma das alas era denominada Ala dos Bororós.

O Palmeiras de Santo André foi fundado em 5 de abril de 1929. Sobreviveu nos anos 30, 40 e 50, enquanto fundadores como Elesbão da Silva Leal estiveram à frente do clube.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Elesbão Garcia Leal

COMISSÃO DE FRENTE. Começa o desfile. Os foliões percorrem a Rua dos Aliados, esquina com a Rua Rio Grande do Norte, na Vila Santa Terezinha. Ao Centro, o italiano Alexandre Voltan

ALAS. O povo domina o desfile. Chega ao coração da Vila Santa Terezinha. Ao fundo, o castelinho que servia de escola pública chamada Escola da Torrinha, que marcou época no bairro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 13 de junho de 1993 – ano 36, edição 8412

ECONOMIA – Grande ABC luta contra a evasão industrial.

Empresários, trabalhadores e prefeituras discutiam um novo marketing industrial para tentar impedir o êxodo das indústrias e atrair investidores.

A mão-de-obra especializada tornara-se cara e aguerrida.

Os impostos ficaram altos.

A nova legislação ambiental dificultava a expansão do parque fabril.

A Nestlé desejava instalar uma fábrica de macarrão de 12 mil m2 em São Bernardo. Limitada pela legislação ambiental, optou por São José do Rio Preto.

A Brastemp apresentava um estudo comparativo de benefícios federais, estaduais e municipais que mostrava que as condições fora do Grande ABC eram melhores.

O grau de organização e articulação dos sindicatos de trabalhadores ainda assustava.

E ouviam-se declarações do gênero:

“Indústria de macarrão não polui” (Miguel Uematsu, coordenador de Indústria e Comércio de São Bernardo).

“Os sindicatos estão mais moderados. O próprio Vicentinho está dando um bom exemplo nas câmaras setoriais junto ao governo federal” (Carlos Pastorizza, do Ciesp).

EM 14 DE JUNHO DE...

1903 – Domingo. Às 7h da manhã, ciclistas do Velo Clube Paulistano deixam a capital em direção a Santos. Cruzam o então Município de São Bernardo e chegam à Baixada às 13h30.

Seguiram pelo caminho dos fios da Companhia Telefônica, a Estrada do Vergueiro (Caminho do Mar). Passaram pela Rua Marechal Deodoro, na Vila de São Bernardo. Em Santos, percorreram várias ruas, regressando a São Paulo no trem das 16h30.

A prova foi desenvolvida por Elienne Oswald, Francisco Duchein, Gastão Labatte, José Alcino Costa, José Duarte Baptista, O. Cercetti e Paulo Lavrador.

Buenos Aires, 9. Federação dos Operários Argentinos protestava contra o trabalho de menores de 15 anos; defendia o descanso obrigatório no domingo; e declarava que o trabalho noturno só seria tolerado naquelas profissões que é ele absolutamente indispensável.

