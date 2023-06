Obituário - 13 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/06/2023 | 10:21



SANTO ANDRÉ

Margarida Zanesco Guizzo, 97. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tereza da Silva, 80. Natural do Rio Tinto (PB). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Job Pinto de Azevedo, 81. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Terezinha Cecília Cantoni Piccione, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Sant André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Elide Margarida Banin, 78. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lazara Aparecida Scarabel, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Walther Cassitas, 75. Natural de Duartina (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Feitosa Alcântara, 74. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Mario Roberto de Camargo, 65. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cíntia Rodrigues de Andrade, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Osvalina Cruz Evangelista, 98. Natural de Rodelas (BA). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Angélica Galhardo Vicente, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Odete Adriano do Nascimento, 88. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Satuco Yasuda, 87. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro São João Clímaco, na Capital. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ricardo Uemoto, 83. Natural de Bastos (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Pedro Ramos da Silva, 82. Natural de São Sebastião do Maranhão (MG). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Raimundo Nonato de Araújo, 82. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Valter Pires de Andrade, 82. Natural de Getulina (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Nilza Soares Rafael, 81. Natural de Garça (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Raimundo Gutemberg Brito da Silva, 79. Natural de Trairi (CE); Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

José Carlos de Oliveira, 76. Natural de São Bernardo. Resida na Vila Raccione, em São Pedro (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Dick Steinhoss, 74. Natural de Blumenau (SC). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Lemes, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

João Serafim Mendes, 71. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Adão Alves Escudeiro, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Capivari, Distrito do Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Roberto Frias, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

José Eduardo Nicoletti, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Araújo da Silva, 56. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paixão, em Franco da Rocha (SP).

Mônica dos Santos, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Laura Loretto Frata, 100. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro São Caetano.

Benedita da Costa Delfino, 91. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Hilda Martins de Oliveira, 90. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiz de Camilo, 85. Natural de Guaranésia (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

José Navarro Santiago, 84. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Luiz Toloza de Mendonça, 83. Natural de São Luiz. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirceu Luxenani, 59. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

João Otaviano Ferreira, 92. Natural de Maranguape (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Élio Alves dos Anjos, 73. Natural de Ibitiara (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Felipe Rufino da Silva, 71. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

José Roberto Alves de Oliveira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sabiá. Dia 7, em Diadema. Cemitério Municipal de Itaquera, em Vila Carmosina, na Capital.

Marlene Meira Rodrigues, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Jaide dos Santos Paixão, 47. Natural de Serra Preta (BA). Residia no Parque Santa Amélia. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucicréia Sabino da Silva, 44. Natural de Nova Fátima (PR). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Rosangela dos Santos Leme, 45. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Balconista. Dia 7. Vale dos Pinheirais.