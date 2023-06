Após cena de sexo de Lily-Rose Depp e The Weeknd receber críticas, audiência de The Idol cai

13/06/2023 | 10:10



A temperatura subiu em Hollywood, mas pareceu que o termômetro da audiência esfriou! Logo depois que o segundo episódio de The Idol foi ao ar, a nova série da HBO Max recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais. Isso porque a cena de sexo entre Lily-Rose Depp e The Weeknd foi para lá de polêmica. Inclusive, a revista norte-americana GQ chegou até categorizá-la como a pior cena de sexo da história.

Na trama, Tedros, o personagem do cantor, narra o momento picante com Jocelyn, vivida pela filha de Johnny Depp, enquanto ela está na cama com os olhos vendados e ele em uma cadeira a observando.

- Vá até a cama. Mostre como você é sexy. Assim mesmo, amor. Eu queria que você visse o que estou vendo. Como você está linda. Você parece um sonho. Imagine minha língua na sua x****a. Minha língua gorda. Quero pegar você pela bunda enquanto sufoco você com p*u. Quero que se engasgue com ele. Ponha o dedo na garganta. Deixe-a molhada para mim. Isso, se engasgue. Alongue essa x****a pequenininha, disse.

Segundo a Variety, a audiência da produção anda caindo após a cena viralizar negativamente na web. O primeiro episódio reuniu 913 mil pessoas, enquanto o último teve uma queda 12% com 800 mil pessoas.

Nunca verei o The Weeknd da mesma forma depois disso, escreveu uma internauta.

Eu realmente espero que Abel [The Weeknd] seja detonado por essa cena nojenta em The Idol, afirmou outra.

Contudo, houve aqueles que defenderam o cantor:

É assustador, mas você quer que ele seja cancelado por entregar a fala do personagem que ele foi pago para retratar?, disparou um fã.