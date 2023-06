SD-WAN é solução para redes lentas e instáveis

Da Redação, com assessoria

*Por Raphael Zara // A rede da sua empresa é robusta, trabalha de forma estável, ágil e segura? Se você não tem certeza ou se ela vive travando, acredito que este artigo sobre SD-WAN vai ser muito útil para você e para sua empresa. Afinal, ter uma conexão eficiente é fundamental para qualquer negócio de qualquer porte ou ramo de atuação.

Uma situação incômoda é ver um colaborador parado esperando que um determinado arquivo abra, por mais pesado que ele seja. A produtividade cai, um negócio pode ser perdido por causa de atrasos, arquivos podem ser corrompidos. O mesmo vale para clientes que precisam acessar a rede da sua empresa e ela é falha.

Em especial nos últimos três anos, problemas como esses tornaram-se frequentes para as empresas. Principalmente para clientes e prospects que apontam que os negócios estão em crescimento, que seus funcionários passaram a trabalhar remotamente (seja em uma mesma cidade, seja em diferentes estados ou até países) e passaram a utilizar mais amplamente aplicativos baseados em nuvem.

Tudo isso acontece porque as arquiteturas de redes tradicionais (WAN), amplamente usadas no passado, não são projetadas para os modelos de trabalho mais dinâmicos de hoje, muito menos com as complexidades da maioria das tecnologias apontadas na época da transformação digital. Além disso, é cada vez mais comum empresas distribuírem seus serviços e suas aplicações em diversas nuvens, o que impacta severamente o desempenho da rede.

A utilização das aplicações SaaS (Software como Serviço) e IaaS (Infraestrutura como Serviço) em nuvem é cada vez mais frequente e, com isso, a performance das redes de empresas que usam a WAN tradicional fica bastante comprometida.

Eu fico atento a essas queixas, e a elas podemos acrescentar a questão da segurança. Gerenciar uma grande rede MPLS com muitos equipamentos, principalmente nas pontas, dificulta manter sua segurança. A rede pode terminar com diversas portas abertas e lacunas que representam graves riscos. A transformação da rede para apoiar o trabalho remoto, acessar a nuvem a partir de qualquer lugar e incluir dispositivos IoT, por exemplo, leva a uma superfície de ataque mais ampla, o que significa que a segurança tradicional baseada no perímetro é insuficiente.

O que é SD-WAN?

SD-WAN ou Software-Defined Wide Area Network (em português, significa “rede de longa distância definida por software”) é uma forma de gerenciar a WAN por meio de software, que determina o melhor jeito de disponibilizar os recursos de rede e criar links seguros entre os diversos pontos. Essa tecnologia, portanto, é bem flexível e se adapta a serviços integrados na nuvem.

Com as redes tradicionais, claro, é possível ter essa expansão conforme a demanda aumenta, porém, com altos custos, SLAs rígidos e períodos longos de instalação. A SD-WAN, além de facilitar a gestão, elimina a necessidade de investir em máquinas caras com a finalidade de garantir estabilidade, velocidade e segurança.

Mercado em crescimento

Não é segredo que as empresas estão investindo pesado em tecnologias que aumentem performance ao mesmo tempo que conseguem reduzir custos. É aí que a SD-WAN se encaixa perfeitamente, pois consegue solucionar esses dois grandes desafios de quem trabalha na área.

Pesquisa da Global Market Insights aponta que o mercado mundial de SD-WAN deve ter um crescimento de 60% entre 2020 e 2026, com uma projeção de valor de mercado superior a US$ 30 bilhões. Em 2019, esse valor era de US$ 1 bilhão.

Com o desenvolvimento tecnológico da América Latina, posso dizer que a região está em um ótimo momento em termos de domínio e uso da SD-WAN. Nesse cenário, a Cirion torna-se um grande parceiro para as organizações que querem implementar soluções que lhes permitam ser mais ágeis e seguras em seus processos de transformação digital.

*Raphael Zara é Product Manager da Cirion no Brasil. Especialista em Produtos de Dados, com foco no desenvolvimento de novos negócios, traz mais de 20 anos de experiência no setor de TIC.