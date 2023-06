Conab: 9ª estimativa para safra 22/23 indica produção recorde de 315,8 mi/t (+15,8% ante 21/22)

13/06/2023 | 09:19



A produção brasileira de grãos na safra 2022/23 deve atingir recorde de 315,83 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 15,8% (ou mais 43,2 milhões de t) em comparação com a temporada anterior (272,65 milhões de t). Em relação à estimativa anterior, de maio, o desempenho representa crescimento de 0,6%, ou 1,96 milhão de t, mostra o 9º Levantamento da Safra de Grãos, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta terça-feira, 13. De acordo com o documento, a área destinada para o plantio apresenta um crescimento de 4,8% em relação ao ciclo 2021/22, sendo estimada em 78,1 milhões de hectares.

A soja se destaca com o maior crescimento neste ciclo. Com a colheita praticamente finalizada, chegando a 99,9% da área semeada, a estimativa é de um volume de 155,74 milhões de toneladas, informa a Conab. O resultado supera em 24% a produção da temporada passada, ou seja, cerca de 30,2 milhões de toneladas colhidas a mais. Mato Grosso, principal Estado produtor, registra um novo recorde para a safra da oleaginosa, com produção estimada em 45,6 milhões de toneladas. Bahia também é um destaque com a maior produtividade do País com 4.020 kg/ha. "Nos dois casos, o resultado é reflexo do bom pacote tecnológico e condições climáticas favoráveis neste ciclo", disse no comunicado o gerente de Acompanhamento de Safras da Conab, Fabiano Vasconcellos.

Para o milho, a projeção também é de um novo recorde com produção estimada em 125,7 milhões de toneladas, somando-se as 3 safras do cereal ao longo do ciclo, é 11,1% acima do volume produzido em 2021/22, o que representa 12,6 milhões de toneladas. Na primeira safra do grão, a colheita está quase finalizada com uma produção de 27,1 milhões de toneladas, aumento de 8,2% ante 2021/22. Já para a segunda safra, em fase inicial de colheita, estima-se uma produção de 96,31 milhões de t, aumento de 12,1% ante 2021/22. "As condições climáticas têm sido favoráveis para o desenvolvimento da cultura até o momento", ponderou Vasconcellos.

Outra importante cultura de 2ª safra, o algodão tem uma colheita estimada de 2,98 milhões de toneladas de pluma, representando aumento de 16,6% ante 2021/22. Segundo a Conab, as lavouras apresentam um bom desenvolvimento, e predominam os estádios de formação de maçãs e maturação, com a colheita já iniciada em áreas da Bahia e Mato Grosso do Sul.

Para o arroz, a expectativa é que sejam colhidas cerca de 10,02 milhões de t em 2022/23, queda de 7,2% ante 2021/22.

Já para o feijão, é esperada uma produção em torno de 3,07 milhões de t, aumento de 2,6% ante 2021/22), somando-se as três safras da leguminosa.

Dentre as culturas de inverno, destaque para o trigo. A área semeada do cereal já atinge 46,9% no País, o que representa um crescimento de 9,7% na área plantada, com a cultura podendo alcançar 3,4 milhões de hectares. A produção do cereal deve atingir 9,77 milhões de t, queda de 7,4% ante 2022.