Testamos: Samsung UHD 4K CU7700 é boa opção para TV de entrada

A linha Crystal UHD da Samsung é voltada para TVs de entrada. Caracterizada pelo painel LCD e pelo bom custo-benefício, a coleção recebeu uma nova integrante em maio deste ano. Trata-se da Samsung UHD 4K CU7700. Durante 15 dias, a redação do 33Giga recebeu para testes o modelo de 50 polegadas – também está disponível em 43, 55, 58, 65, 70 e 75 polegadas. A seguir, você acompanha as impressões da avaliação.

Experiência de imagem

Um dos principais diferenciais da Samsung UHD 4K CU7700 é o processador Crystal 4K. Com ele, a tecnologia de upscaling transforma tudo a que o usuário assiste em resolução próxima a 4K. Isto é, o recurso se encarrega de melhorar artificialmente a qualidade de imagens mais pobres, como um vídeo no YouTube em 1080p ou um filme antigo.

Aliado a isso, há uma série de funções que visam ajudar a personalizar ainda mais a experiência de vídeo. O Realce de Contraste, por exemplo, promete mais cor e profundidade. Enquanto o HDR aumenta o alcance dos níveis de luz para proporcionar mais brilho, contraste e detalhes independentemente da iluminação local.

Na prática, o que se tem é uma resolução nítida e cores vibrantes. É importante mencionar também que o modelo tem suporte para 4K. Em conjunto, o áudio é claro, alto e ainda conta com uma tecnologia que avalia automaticamente os ruídos do ambiente e calibra o som da TV.

Tudo isso pode ser aproveitado em uma tela sem bordas aparentes e em um visual livre de cabos, uma vez que os fios podem ser armazenados dentro de canaletas localizadas atrás da Samsung UHD 4K CU7700. Ainda no quesito design, a TV vem com um sistema de pés que basta encaixar e pressionar, sem a necessidade de parafusos. Agora, se desejar instalá-la na parede, será necessário comprar um suporte.

Outros detalhes

Um ponto negativo da Samsung UHD 4K CU7700 é o menu central, batizado de Smart Hub Tizen Samsung. Embora reúna os aplicativos e prometa uma experiência otimizada de pesquisa, que sugere conteúdos com base nos hábitos do usuário, o sistema é um pouco lento e esteticamente feio. Em resumo, dá saudade de quando era apenas um menu no rodapé da tela.

Por meio dele, entretanto, é possível acessar o Samsung Gaming Hub, que permite aproveitar jogos das plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem necessidade de downloads ou de consoles. Basta contar com uma assinatura dos serviços. O espaço também recomenda conteúdo e transmissões de lives via Twitch.

Ainda é importante dar destaque para o controle remoto SolarCell, que é livre de pilhas. Isso porque conta com um painel solar na parte traseira, responsável por recarregar a bateria. Para uma carga rápida, por sua vez, é possível recorrer à entrada USB-C. O acessório vem com microfone e botões dedicados para Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

O microfone, inclusive, significa que a TV é compatível com assistentes de voz. O aparelho permite acionar Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) ou Google Assistente para acessar aplicativo, mudar de canal ou alterar o volume, por exemplo. Tudo isso em português.

A Samsung UHD 4K CU7700 tem preço sugerido de R$ 2.639 – valor competitivo se considerar que uma TV de 50 polegadas vai de R$ 1.699 a R$ 3.999, segundo o comparador de preços Buscapé.

Raio-X da Samsung UHD 4K CU7700

Sistema operacional: Tizen

Tizen Tela: 50 polegadas

50 polegadas Frequência do painel: 60 Hz

60 Hz Resolução: 840 x 2.160 pixels

840 x 2.160 pixels Conexões: 3 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF para TV aberta e a cabo, 1 saída de áudio digital óptica, Wi-Fi e Bluetooth

3 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF para TV aberta e a cabo, 1 saída de áudio digital óptica, Wi-Fi e Bluetooth Dimensões (L x A x P): 111,68 x 64,42 x 5,99 cm

111,68 x 64,42 x 5,99 cm Peso: 10,9 kg

10,9 kg O que anima: qualidade de imagem e som, fácil de instalar, preço competitivo

qualidade de imagem e som, fácil de instalar, preço competitivo O que decepciona: hub central lento, não acompanha suporte de parede

hub central lento, não acompanha suporte de parede Preço: R$ 2.639

R$ 2.639 Site oficial: https://bit.ly/42HShdv

