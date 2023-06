Ucrânia: ataque de mísseis russos deixa 3 mortos e 25 feridos na cidade natal de Zelenski

13/06/2023 | 07:24



O governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, disse que pelo menos três pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois que mísseis atingiram edifícios civis em um ataque na madrugada desta terça-feira, 13, na cidade de Kryvyi Rih, na região central da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, nasceu no local.

De acordo com Lysak, o bombardeio atingiu um prédio residencial de cinco andares, que pegou fogo. No Telegram, o governador informou que as operações de resgate estavam em andamento.

No 16º mês da guerra, o ataque acontece em um momento no qual as forças ucranianas estão montando operações de contraofensiva e usando poder de fogo fornecido pelo Ocidente para tentar expulsar os russos. Fonte: Associated Press.