Marinho descarta ida para o São Paulo e deve ficar no Flamengo até o fim do contrato

12/06/2023 | 19:22



Marinho frustrou os planos do São Paulo e seguirá no Flamengo até o final do contrato. A decisão do jogador foi revelada nesta segunda-feira por sua advogada, Mariju Maciel. O vínculo do atleta com o clube rubro-negro acaba no final do ano. O técnico Jorge Sampaoli já afirmou que não conta mais com o atacante.

"É um jogador que está negociando a saída; então, não será levado em consideração pela comissão. Com certeza, ele irá encontrar um time em que poderá desfrutar da sua capacidade", disse Sampaoli em coletiva de imprensa.

Marinho, 33 anos, chegou ao Flamengo em 2022 e já defendeu o clube rubro-negro em 59 jogos, com seis gols e nove assistências. Por problemas extracampo, o atleta foi afastado do elenco e retirado dos planos do técnico argentino.

O São Paulo tentou se aproveitar da situação do jogador para convencê-lo a atuar pela equipe, sob o aval do técnico Dorival Júnior, mas não teve sucesso. Primeiro, esbarrou no pedido salarial do atleta. Depois, com a decisão do mesmo em permanecer no Flamengo.

Com passagens por Internacional, Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Grêmio, Marinho foi se destacar mesmo no Santos, onde foi vice-campeão da Libertadores, perdendo a final para o Palmeiras. Ele foi escolhido como o 'Rei da América'.

No Flamengo, Marinho conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil na temporada passada, mas não conseguiu ter sequência na equipe titular. Insatisfeito, o atacante deve continuar treinando em separado até o final do seu vínculo.