Rico Melquiades esclarece boatos de traição após prints expostos por Dayanne Bezerra

12/06/2023 | 19:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Rico Melquiades e Dayanne Bezerra se descontrolaram e saíram no tapa no último sábado, dia 10, no São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia em Alagoas. O motivo da briga teria sido o namorado do influenciador, Matheus Freire. Após Dayanne ter postado prints de conversas vazadas com o rapaz, internautas da web começaram a entender que Rico estaria sendo traído.

Entretanto, no último domingo, dia 11, Rico usou seu Instagram para se pronunciar sobre o assunto e negar os boatos de traição. Segundo ele, a conversa exposta seria de uma época em que os dois não estavam em um relacionamento sério

- Eu não comentei isso aqui com vocês mas vocês tão comentando muito no meu direct e eu preciso falar sobre esse assunto. Os prints do Matheus foram verdadeiros porém foi numa época em que Matheus e eu só estávamos ficando! Aí eu e ele se pegava mas também pegava outras pessoas, não tínhamos nada sério. Quando a gente decidiu a realmente ficar sério, ter uma coisa séria, pensar em construir uma família, a gente parou com nossos contatinhos? Adeus contatinhos.