AliExpress Promotion 618: 5 speakers da Tronsmart com desconto até 18 de junho

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



12/06/2023 | 18:55



Nos próximos seis dias, o AliExpress estará repleto de descontos em dispositivos tecnológicos. A AliExpress Promotion 618 ocorre de 12 de junho a 18 de junho, trazendo preços reduzidos em caixas de som e alto-falantes.

AliExpress Promotion 618

Durante esses seis dias, alguns speakers da Tronsmart estarão com desconto. Os modelos que fazem parte da promoção são: Nimo Mini Speaker, Bang Bluetooth Speaker, T7 Speaker, Bang SE Speaker e Halo 100 Speaker.

Nimo Mini Speaker

O lançamento da Tronsmart, Nimo Mini Speaker, fará parte dessa semana de descontos. A caixa de som portátil é leve e pequena, podendo ser carregada para todos os lugares. Além disso, o dispositivo conta com 700mAh de bateria, proteção à prova d’água, pareamento estéreo e função de realizar ligações à distância.

Originalmente, este aparelho saía por U$S 24,98 (R$ 121,49). Nesta semana de promoção, o Nimo Mini Speaker está por U$S 16,99 (R$ 89,35).

Bang Bluetooth Speaker

Ideal para festas e eventos ao ar livre, o Bang Bluetooth Speaker conta com muita potência. O alto-falante vem com uma alça para carregá-lo por aí. O aparelho também é capaz de parear com mais de 100 caixas de som, tem um powerbank interno e uma bateria de 15 horas de duração.

O Bang Bluetooth Speaker normalmente está numa faixa de U$S 156,94 (R$ 763,25). Durante a AliExpress Promotion 618, o alto-falante sai por U$S 117,70 (R$ 563,87).

T7 Speaker

Portátil e à prova d’água, o T7 Speaker é uma caixa de som com diversas opções de ajustes, conseguindo personalizar o dispositivo. O alto-falante também conta com a função de estéreo, uma bateria de 12 horas e um som redondo de 360º com 2 tweeters e 1 woofer.

Esta opção tem um custo médio de U$S 68,39 (R$ 332,60). Agora, a caixinha está por U$S 51,98 (R$ 255,00).

Bang SE Speaker

Outra opção interessante para festas e eventos ao ar livre é o Bang SE Speaker. Este aparelho também conta com alça portátil, uma bateria de 24 horas, um som estéreo, modos de personalização e resistência à água.

O preço original desta caixa é U$S 119,98 (R$ 583,50). Na semana AliExpress Promotion 618, este alto-falante sai por U$S 74,39 (R$ 354,47).

Halo 100 Speaker

Com um sistema de áudio duplo, que funciona muito bem para um karaokê, o Halo 100 Speaker também fará parte da semana de descontos. Esta caixa tem um sistema de som 3-way, emparelhamento estéreo, 18 horas de bateria e diversos efeitos de iluminação – que podem ser personalizados.

Antes, o alto-falante custava U$S 144,99 (R$ 705,13). Agora, o aparelho está por U$S 115,99 (R$ 554,88).