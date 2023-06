Após reportagem polêmica, Britney Spears e ex-marido da cantora se pronunciam

12/06/2023 | 18:11



Desde que Britney Spears conseguiu ficar livre da tutela de seu pai, a cantora vive usando suas redes sociais para publicar vídeos dançando e diversos desabafos. Sem vergonha alguma, a famosa compartilha seus pensamentos e momentos interessantes de sua vida. Entretanto, uma de suas últimas postagens não tinha um teor humorístico, já que, recentemente, uma matéria da Daily Mail sobre um suposto vício de Britney foi divulgada.

A reportagem revelava que a cantora estaria usando metanfetamina e que seus filhos, Jayden James e Sean Preston, fruto de um antigo relacionamento com Kevin Federline, estariam preocupados com o bem estar dela. Sean, o primogênito, ainda teria confessado que desistiu de visitar a mãe após vê-la recebendo drogas em casa.

- Só queremos que ela nos escute. Eu espero que ela nos ouça antes que seja tarde demais.

Já Kevin Federline teria contado à jornalista responsável pela matéria sobre a metafetamina. O ex-dançarino de Spears ainda teria expressado sua preocuopação com a saúde da ex-esposa.

- Eu temo que ela esteja viciada em metanfetamina. Tenho rezado para que isso venha a público e ela consiga sair dessa. É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos. A Britney pode morrer como a Amy [Winehouse].

Porém, ao que parece, as falas compartilhadas não passaram de uma grande invenção - e a artista não deixou por menos. Através de seu Instagram, Britney Spears fez um desabafo e deixou bem claro que não gostou nada do que foi dito sobre ela.

O fato de as pessoas estarem afirmando coisas que não são verdadeiras é tão triste... Isso pode nem ser elas dizendo essas coisas porque não faz sentido para mim que elas digam isso... Com Preston dizendo: Ela precisa ouça-nos antes que seja tarde? Você se lembra de todas as visitas que você veio à minha casa, entrou no seu quarto e trancou a porta? Eu nunca vi vocês? Jayden tocava piano e fazíamos música juntos? Mas no dia que eu disse a ele que queria mais ver vocês, nunca mais os vi. Fico triste porque tentei tanto tornar as coisas boas para você e nunca foi bom o suficiente. Então vocês falam mal de mim pelas minhas costas... isso parte meu coração e as notícias são tão baixas... sempre achei que as notícias me intimidam... é triste porque todo mundo fica sentado como se não houvesse problema em inventar mentiras para isso extensão... Por que me disseram que tenho que sentar e me elevar? Quando todos eles vão tão baixo? Espero que seja apenas a notícia sendo odiosa e Kevin nem Preston disseram qualquer uma dessas coisas de qualquer maneira.

Já Kevin se pronunciou através dos Stories. O ex-marido da dona do hit Toxic confessou que a conversa com os jornalistas foi completamente distorcida e usada para gerar polêmicas.

É muito angustiante que ela continue a assediar nossa família quando pedimos repetidamente que ela nos deixe em paz. Como foi publicado anteriormente, nossa família falou com a Sra. Barak e o Sr. Gunasti algumas vezes, e isso foi feito de maneira respeitosa, com amor e compaixão por Britney e a família Spears. Suas mentiras e tentativas de explorar menores são clickbaits e outro exemplo repulsivo de onde, infelizmente, certo jornalismo afundou hoje. A questão é: não é hora de ser real por um momento e prestar atenção à mensagem desta reportagem de capa? Há uma probabilidade de perdermos mais uma celebridade sem motivo.

