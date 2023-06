Rainha Camilla irá receber título real desconhecido se viver mais que o Rei Charles III

12/06/2023 | 18:10



No dia 6 de maio, o mundo acompanhou a coroação do Rei Charles III. Além dele, sua esposa, Camilla, foi coroada como rainha, e com isso muitas pessoas começaram a questionar qual seria o título herdado caso ela viva mais que o marido - já que a linha de sucessão é hereditária.

Para quem não sabe, a primeira vez que isso aconteceu foi em 1830 com a morte do Rei Guilherme VI antes da Rainha Adelaide. Na época, ela recebeu o título de Rainha Viúva, e é dessa forma que muitos apostam que Camilla será chamada.

Já em 2002 o caso se repetiu, mas com Elizabeth Bowes-Lyon, que morreu anos depois de seu marido - o Rei George VI - e chegou a ver uma boa parte do reinado de sua filha, a Rainha Elizabeth. Na ocasião ela ficou conhecida como Rainha Mãe, mas é quase improvável que a esposa do Rei Charles III utilize esse título por conta de seu polêmico histórico com o marido.

E aí, como você acha que ficará?

Os assuntos envolvendo a família real não param! Dessa vez o plano de Rei Charles III para reduzir os custos e o número de membros da monarquia causou medo em muita gente. Um exemplo foi a situação envolvendo o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. O casal, para quem não sabe, precisou se retirar da casa que lhes foi emprestada pela Rainha Elizabeth.

Com toda essa situação, o Príncipe Andrew - que não tem mais funções oficiais - estaria se recusando a deixar sua casa, atualmente em obras, com medo de não voltar mais, mesmo que temporariamente.