Servidores do BC aproveitam live para 'protestar' por reestruturação da carreira

12/06/2023 | 18:00



Os servidores do Banco Central (BC) aproveitaram a segunda live semanal da autoridade monetária para um protesto pela reestruturação da carreira. Enquanto o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central (BC), Mauricio Moura, falava sobre inclusão e educação financeira, os servidores encheram o chat de mensagens em prol da reestruturação e valorização da carreira.

As mensagens postadas pelos servidores eram "#valorizaBC #RPBCJá" e algumas variações, com questionamentos sobre a desvalorização do corpo funcional do BC e diferenças salariais entre carreiras.

Na última semana, os servidores aprovaram em assembleia a intensificação da mobilização da categoria, com paralisação das atividades por algumas horas e também a ação durante o evento virtual. A recomendação era de que os servidores postassem a seguinte mensagem: "BC forte para uma economia forte. Sim à valorização do BC! RPBC JÁ!".

A categoria decidiu acirrar o movimento após o governo publicar um decreto para regulamentar o bônus de eficiência dos servidores da Receita Federal. Isso gerou reclamações no BC de assimetria de tratamento entre carreiras congêneres.