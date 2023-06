Deltan diz que 'agentes de Deus' fizeram pix de R$ 150 mil para pagar sua dívida na Lava Jato

12/06/2023 | 17:56



Cassado sob acusação de 'fraudar a lei' da Ficha Limpa, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol foi às redes sociais para relatar o que chamou de 'presente de Deus': o recebimento de uma série de transferências bancárias após o Superior Tribunal de Justiça restabelecer a sentença que impôs ao ex-chefe da Lava Jato a devolução de R$ 2,8 milhões gastos com diárias e passagens na Operação. O Estadão apurou que Deltan já recebeu mais de R$ 150 mil desde a sexta-feira, 9, até a tarde desta segunda-feira, 12.

Em vídeo publicado no final da tarde deste domingo, 11, o ex-deputado afirmou que as os valores que têm recebido são uma 'expressão de solidariedade' de 'agentes de Deus em sua vida'. "Centenas de pessoas começaram a fazer pix para a minha conta mais uma vez, protegendo minha família do mal que nos querem causar e mostrando que não estou sozinho", afirmou.

A gravação foi publicada no perfil de Deltan no Twitter com o título 'Três questões para Deus'. Nela o ex-deputado diz que, durante voo de Brasília para Curitiba, teve uma 'conversa com Deus' e o questionou sobre o fato de 'avançarem sobre o patrimônio' de sua minha família - uma referência à retomada da ação na qual o Tribunal de Contas da União condenou o ex-chefe da Lava Jato na capital paranaense.

"Imaginei Deus respondendo o seguinte: quando foi que eu permiti que você e sua família fossem tocados? Quando você foi condenado a pagar mais de R$ 100 mil por conta do powerpoint, eu não fiz chover mais de 12 mil pix em menos de 36 horas na sua conta? Não foi mais de meio milhão de reais sem você abrir a boca para pedir? Quando você viu qualquer coisa parecida, homem de pequena fé? Não tema. Seja forte e corajoso", afirmou.

A resposta 'imaginada' por Deltan faz referência à 'vaquinha espontânea' em que o ex-parlamentar arrecadou mais de R$ 500 mil ele após ser condenado a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em razão do powerpoint em que o ex-procurador acusou o petista de liderar organização criminosa.

No caso das passagens de diárias da Lava Jato, Deltan não foi condenado sozinho - a sentença também atingiu o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná João Vicente Beraldo Romão. A sentença foi imposta pelo Tribunal de Contas da União, que determinou o ressarcimento solidário dos valores - ou seja, os três vão dividir a multa total indicada pelo TCU. Além disso, os caciques da falecida operação tem de pagar multa individual de R$ 200 mil cada.