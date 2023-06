Novo executivo do Guarani garante técnico vitorioso: 'Está bem perto'

12/06/2023 | 17:32



O Guarani passa por uma reformulação no departamento de futebol e anunciou na última semana o executivo Lucas Drubscky, que assumiu o lugar deixado por Rodrigo Pastana. Nesta segunda-feira, o novo dirigente foi apresentado oficialmente e garantiu que um 'técnico vitorioso' está bem próximo de ser confirmado.

"Eu tenho como política e estratégia não vazar nomes porque isso prejudica muitas negociações. O que eu posso antecipar é que o nome é um treinador vitorioso. Vamos trazer alguém com conquistas e que não é aventureiro. Não vamos contratar um treinador para fazer experiências. Vamos contratar para dar resultado e cobrar. Segurem a ansiedade porque está bem perto", disse.

Ao falar mais sobre a procura por um novo treinador para substituir Bruno Pivetti, Drubscky explicou que foi o assunto da primeira conversa. "Traçamos o perfil e filtramos os nomes que temos como ideal para o momento. Temos algumas peculiaridades para fazer esse filtro, baseado no que acreditamos e temos disponível no mercado, mas a torcida pode ter certeza e convicção que vamos escolher o melhor para o Guarani."

O novo executivo do Guarani explicou como gosta de trabalhar e disse que também estará atento às categorias de base. "Eu gosto de participar do dia a dia de forma ativa e pretendo estar por dentro de todas as etapas, tanto do profissional quanto da base, auxiliando e criando essa relação de confiança com os treinadores."

Após empatar sem gols com o Vila Nova, fora de casa, no último sábado, o Guarani chegou a 16 pontos, em 11º lugar. Com a Data Fifa, o time volta a campo apenas em 25 de junho, domingo, às 18h, quando recebe o vice-líder Vitória, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13ª rodada.