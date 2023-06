Michael Clifford, músico da banda 5 Seconds Of Summer, anuncia que será pai

12/06/2023 | 17:11



O tempo realmente passa rápido! Um dos músicos da banda 5 Seconds Of Summer, Michael Clifford anunciou pelo Instagram, nesta segunda-feira, dia 12, que ele e Crystal Leigh estão esperando um bebê, para a alegria dos fãs.

Michael falou para a People que depois de alguns anos de experiência como pai de pet ele está feliz que agora um bebê vai chegar em sua vida:

- Estou cheio de entusiasmo e também nervoso. Sou pai de cachorro há muito tempo, então acho que estou pronto para um pequeno ser humano para eu cuidar e me comunicar, depois de oito anos de conversas unilaterais!

Leigh contou que também está muito animada com a novidade, mas que o processo da gravidez não foi sempre tranquilo. No começo da gestação, ela e o artista de 5 Seconds Of Summer teve que ir para o médico, por um hematoma subcoriônico, que é o acúmulo de sangue entre a membrana que protege o bebê e a parede uterina.

- Eu estou feliz da vida!! Completamente transbordando de alegria, nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Gostaria de pensar que são as boas vibrações e a energia do bebê irradiando através de mim, mas provavelmente são apenas os hormônios. Tivemos uma pequena complicação no começo, um hematoma subcoriônico. Isso causou muito sangramento, o que foi absolutamente assustador. Corremos para o médico na Páscoa quando aconteceu, mas felizmente nosso bebê estava bem.

Depois do momento delicado da gravidez, Crystal revelou que recebeu prescrição médica de se manter em repouso. A esposa de Michael revelou que os dois estão se mudando e construindo um berçário no novo lar. Além disso eles estão estudando, ela contou que estão lendo muito sobre a maternidade e paternidade:

- Eu comprei uns 27 livros para o Michael e ele só começou a ler um. É o que seu empresário Ben nos deu, uma página por dia para nos dizer o que esperar naquele dia exato. Eu, no entanto, tenho estado obcecada com cada pequeno detalhe.