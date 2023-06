Bruna Biancardi compartilha momento super fofo com Neymar Jr.

12/06/2023 | 17:11



O amor realmente está no ar! Nesta segunda-feira, dia 12, diversos famosos estão compartilhando fotos e vídeos de homenagens para seus respectivos amados por conta do Dia dos Namorados. E é claro que Bruna Biancardi e Neymar Jr. também fizeram postagens super fofas nas redes sociais. Com um bebê a caminho, o casal segue sendo discreto nas redes sociais, porém, em ocasiões especiais, compartilham momentos íntimos.

Através dos Stories, Bruna publicou um vídeo com o jogador de futebol. Na gravação, a influenciadora e o amado estão dançando abraçadinhos e não escondem os sorrisos. Já na legenda, ela escreveu:

Meu amor

Festeiro, o camisa dez da Seleção Brasileira também publicou um vídeo com a amada. Enquanto curtiam uma balada, o menino Ney não perdeu a oportunidade de compartilhar um momento com Bruna, que estava tomando muita água para aproveitar a noite.