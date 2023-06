Depois de quase ser eliminada no Dança dos Famosos, Carla Diaz publica desabafo

12/06/2023 | 17:10



Depois de passar por altos e baixos em sua vida, Carla Diaz está curtindo muito a oportunidade de fazer parte do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Através das redes sociais, ela sempre aproveita para publicar foto dos bastidores da atração e compartilhar as fotos dos looks de cada apresentação. E junto com Diego Basilio, sua dupla, a ex-BBB sempre deixa os telespectadores de queixo caído com as coreografias.

Na última apresentação de Carla e Diego, que aconteceu no último domingo, dia 11, a dupla quase foi eliminada da competição. Entretanto, para a felicidade de todos, a atriz e o professor de dança continuaram disputando o primeiro lugar do Dança dos Famosos.

Com as emoções a flor da pele, Carla Diaz abriu o coração e fez um desabafo. Através do Instagram, a atriz revelou que a correria é muito grande, porém, gratificante.

Bastidores de mais um domingo desafiador? Em todos os dias sinto que os desafios vão aumentando, os limites vão sendo ainda maiores e a vontade de fazer dar certo também só aumenta. Mas, por outro lado, fico feliz em poder compartilhar um pouco de tudo isso com vocês. Confesso que mostrar todas as emoções em um minuto não é tão fácil, mas espero que consigam enxergar o quanto também tem sido especial e gratificante cada fase vivida no Dança dos Famosos!

Além de confessar que está vivendo uma experiência incrível com o quadro do programa dominical, a ex-sister não escondeu que o carinho e amor dos fãs está sendo essencial para essa jornada:

Em especial, quero muito agradecer o apoio de vocês, e sempre deixo claro o quanto isso muda, e de verdade? Muda tudo! Todo final de vídeo de bastidores, assim como todo final de dia, tem pessoas na portaria prontas para dar uma palavra de força. O carinho que tenho recebido nas ruas, nas redes? Aquece o coração!