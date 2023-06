Filho de Mariana Felício e Daniel Saullo sofre grave acidente doméstico: Precisamos lidar com a culpa e transformá-la em aprendizado

12/06/2023 | 16:10



Mariana Felício e Daniel Saullo passaram por um grande susto nos últimos dias e decidiram falar sobre o assunto nas redes sociais. Pais de quatro filhos, o casal lidou com um grave acidente doméstico envolvendo o filho José, de cinco anos de idade.

De acordo com Saullo, que postou uma foto do herdeiro no hospital, a criança tentou subir numa jardineira, que tombou em cima de sua cabeça.

Tá tudo bem com o José. O acidente foi feio, mas, entre todos os males possíveis, nada grave além de cicatrizes. Eu que sempre compartilho momentos de alegria e diversão com meus filhos sinto a responsabilidade de també falar sobre a dor e o sentimento horrível que surge em situações como um acidente em casa [...] Acidentes domésticos são + comuns do que imaginamos e acontecem nos lugares e situações mais inusitadas. Desta vez, não foi diferente. Uma experiência horrível que me fez refletir sobre a culpa que sentimos ao ver um filho se machucar em casa.

Em seguida o ex-BBB falou sobre o sentimento de culpa:

Não, a culpa não foi minha, nem de nenhum outro adulto... José se machucou sozinho quando tentou subir numa jardineira. Daí, você pode pergunta: Mas essa jardineira não era perigosa? Na minha mente, nunca pareceu ser! Até a última sexta-feira, nunca foi!! A casa que moramos já foi escola infantil e está a jardineira nunca se moveu até o José aparecer. Ainda não entendo como ele conseguiu a façanha, mas isso já não importa mais! Ele tá bem e todas jardineiras já foram remanejadas de lugar, obviamente! Vivemos pra proteger os filhos de tudo, amo a paternidade e faço questão de estar por perto, mas é impossível antecipar cada situação.

Saullo então encerrou e agradeceu o carinho de todos:

A impotência diante disso é f?.Essa dor não é exclusiva minha, muitas pessoas, nestas horas, se sentem assim, idiotas, incapazes! Repito, não foi culpa minha nem de ninguém! Foi um infeliz acidente. Sei que tem muita gente que busca nas redes sociais oportunidades para julgar e se sentir melhor. Esse comportamento, que na vida real e nas relações do dia a dia é velado, parte de pessoas que se julgam melhores, acima do bem e do mal, infalíveis. Aproveitam-se da ferida aberta da culpa para enfiar o dedo e machucar ainda mais, como se todo perigo fosse óbvio e sempre evitável. Não é!! Oras, ninguém está imune a acidentes, mesmo sendo cuidadoso. Precisamos lidar com a culpa e transformá-la em aprendizado, mesmo que seja uma lição dura e difícil de digerir. Agora já estamos bem! Obrigado pelo carinho de sempre.

Mariana Felício também se pronunciou e postou um clique do herdeiro no carro:

Glória a Deus, estamos de alta. Gratidão por todas as orações.