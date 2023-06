iPod é o musical vintage mais desejado pelos brasileiros, diz OLX

Da Redação

Do 33Giga



12/06/2023 | 15:55



Levantamento realizado pela OLX, uma das maiores plataformas de itens usados e seminovos do país, apontou quais são os tocadores de música vintage mais vendidos, procurados e anunciados no primeiro trimestre deste ano. O estudo também contemplou os estados mais interessados nos modelos e a possibilidade de economia de cada um ao ser adquirido de segunda mão.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Na lista estão toca-fita, discman, walkman, toca-discos de vinil e iPod. Este último lidera como o mais desejado do ranking – ainda que o encerramento da produção da última geração do reprodutor de música tenha acontecido há quatro anos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Mesmo com novas tecnologias disponíveis, os itens musicais vintage continuam atraindo parte da população, muito em razão de sua praticidade e das memórias afetivas que carregam. Adquiri-los por meio da plataforma é uma opção para quem quer ou precisa economizar, encontrando produtos com até 70% do valor original”, destaca Regina Botter, General Manager da OLX.

Ranking dos tocadores musicais vintage no primeiro trimestre de 2023

Estados mais engajados

Segundo os dados da plataforma, cinco estados se destacam como os mais interessados em adquirir um item musical vintage no primeiro trimestre do ano. Entre os critérios de maior número de vendas, procura e anúncios, aparece São Paulo em primeiro lugar, liderando todos os rankings.

Possibilidade de economia

Movidos pela memória afetiva, pelas trends ou por encontrarem maior praticidade nestes objetos antigos, os fãs do estilo retrô têm a possibilidade de encontrá-los on-line, já que muitos não estão mais disponíveis em lojas físicas. E, no caso do toca-discos de vinil, ainda existe a vantagem de poder economizar na compra de um usado, que pode sair por até 56% do valor de um novo.

Como fazer uma compra online com segurança