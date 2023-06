Nimo Speaker chega às lojas com bateria potente e proteção à prova d’água

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



12/06/2023 | 16:55



O Nimo Speaker, o mini alto-falante portátil da Tronsmart, acaba de ser lançado. O dispositivo conta com IPX7 impermeável e diversas opções de cores. O aparelho ainda tem uma bateria de 700mAh, que possibilita 12 horas de muito som.

Nimo Speaker

O novo alto-falante da Tronsmart é uma opção interessante para quem deseja uma caixa de som potente e compacta. O dispositivo conta com 110g e as dimensões são: 104mm de altura, 83mm de profundidade e 61mm de largura. Com esse tamanho, é possível levar o aparelho para todos os lugares sem preocupações.

Esta nova caixa de som conta com uma bateria de 700mAh, o que permite um uso contínuo de 12 horas. Para carregar o alto-falante, são necessárias de duas a três horas. Além disso, a frequência do dispositivo vai de 100Hz-18KHz, garantindo bons graves e agudos.

Por ser pequena, leve e ter uma bateria com boa duração, o Nimo Speaker da Tronsmart é uma ótima caixinha para quem vai viajar. É possível levá-la no bolso ou carregá-la na mochila sem grandes problemas. O dispositivo conta com Bluetooth versão 5.3 e um alcance de 15 metros em uma área aberta.

Outro ponto interessante sobre o alto-falante é a tecnologia IPX7, que torna o aparelho à prova d’água. Dessa forma, pode utilizá-lo no banheiro ou na área da piscina. Também tem a possibilidade de amplificar o som, pareando um Nimo Speaker com outro.

A caixa de som também permite que as pessoas façam ligações sem usar o celular ou tocar no dispositivo, já que conta com um microfone embutido. Os interessados podem escolher entre quatro opções de cores: preto, dourado, roxo e verde. Cada uma das caixas custa R$ 127, mas está com um desconto de R$ 87 durante o Mega Saldão de Inverno.