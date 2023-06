Júri inicia julgamento do caso da família Gonçalves

Renan Soares



12/06/2023 | 15:37



Um crime que chocou o Grande ABC, o assassinato de Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, o marido Romuyuki Veras, 43, e o filho deles, Juan Victor Gonçalves, 15, teve enfim seu julgamento iniciado na manhã desta segunda-feira (12). O júri dos cinco acusados pelo crime, entre eles a filha do casal e irmã do adolescente, contou com cinco adiamentos nos últimos dois anos. A expectativa é que a sentença de três deles seja definida até quarta-feira (14).





O assassinato cometido neste mesmo dia em 2020 teve grande repercussão, uma vez que a filha do casal, Anaflavia Meneses Gonçalves, 24 anos na data do crime, estava envolvida. Além dela, a sua então companheira Carina Ramos de Abreu, que tinha 31, também é acusada do crime, além de Juliano Oliveira, 22, Jonathan Fagundes, 23, primos de Carina­, e do jovem Guilherme Ramos, ainda com 19. Os cinco réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa.

O processo foi desmembrado em relação a dois acusados, os irmãos Juliano e Jonathan, que destituíram a advogada que os defendia desde o início do processo, Alessandra Jirardi, instantes antes do início da sessão. A audiência de ambos foi postergada para 21 de agosto de 2023.

Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo agiu no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, na Rua Caminho dos Vianas, 601, no Bairro Jardim Irene, em Santo André. O casal Anaflavia e Carina teriam arquitetado o plano visando uma quantia financeira. Já Juliano, Jonathan e Guilherme aceitaram participar após a promessa de recompensa em dinheiro. A denúncia cita que o modo de ação dos acusados foi violento, dificultando qualquer tentativa de defesa das vítimas.