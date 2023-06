Onde estacionar motorhome em Los Angeles – Campings e free parking

Redação

16/06/2023 | 10:55



Saber onde estacionar motorhome em Los Angeles é sempre um grande desafio. Como a cidade é grande e não é permitido parar e/ou pernoitar em qualquer lugar, vale a pena ficar atento e se planejar com antecedência para não rodar “perdido” à procura de uma vaga quando estiver por lá.

O planejamento prévio, por sinal, é o grande segredo para ter sucesso em uma viagem desse tipo. Por isso, preparei aqui um guia completo com tudo que precisa saber para viajar de motorhome nos EUA pela primeira vez.

Na hora de parar o motorhome em LA, a dica é escolher os melhores campings da região ou, para quem deseja fazer free parking (estacionar em algum lugar gratuito), selecionar lugares um pouco mais seguros e efetivamente permitidos. Isso vale tanto de dia quanto de noite, já que em alguns lugares dá para estacionar, mas não pernoitar.

Como a regra na Cidade dos Anjos muda de bairro para bairro nas zonas residenciais, fique sempre atento à sinalizações e às placas indicativas, pois lugares que aceitam motorhomes hoje podem tornar o estacionamento ilegal amanhã. Portanto, cheque e recheque no local, e não apenas na internet.

O mesmo vale para pontos comerciais, como supermercados, parques temáticos e atrações turísticas. Procure sempre pelos locais adequados para estacionar o motorhome, a fim de não correr o risco de tomar uma multa.

Na dúvida, consulte as autoridades locais de trânsito e sempre respeite as regras estabelecidas em cada área específica na qual você deseja estacionar o RV, como os motorhomes são chamados nos EUA.

Vale a pena também, antes de viajar, consultar empresas especializadas no aluguel de motorhome para brasileiros, como a Motorhome Trips. O atendimento por lá costuma ser rápido e solícito.

Onde estacionar motorhome em Los Angeles

Confira algumas sugestões de campings e free parkings para estacionar motorhome em Los Angeles:

Campings para motorhome em Los Angeles

Aqui estão alguns dos melhores campings para motorhome em Los Angeles:

Dockweiler State Beach : Localizado em Playa del Rey, oferece acampamento à beira-mar e conta com uma seção reservada para motorhomes. É um local popular, com acesso direto à praia e com comodidades como banheiros, chuveiros e conexões elétricas.

: Localizado em Playa del Rey, oferece acampamento à beira-mar e conta com uma seção reservada para motorhomes. É um local popular, com acesso direto à praia e com comodidades como banheiros, chuveiros e conexões elétricas. Malibu Beach RV Park: Situado em Malibu, tem vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. Conta com espaços amplos para motorhomes, com conexões elétricas, água, esgoto e wi-fi. Além disso, está perto de restaurantes, lojas e atrações turísticas da região.

Situado em Malibu, tem vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico. Conta com espaços amplos para motorhomes, com conexões elétricas, água, esgoto e wi-fi. Além disso, está perto de restaurantes, lojas e atrações turísticas da região. Hollywood RV Park: Em Van Nuys, este camping para motorhome oferece uma localização conveniente para explorar Los Angeles. Tem conexões elétricas e de água, além de lavanderia, chuveiros e acesso fácil a restaurantes e lojas.

Em Van Nuys, este camping para motorhome oferece uma localização conveniente para explorar Los Angeles. Tem conexões elétricas e de água, além de lavanderia, chuveiros e acesso fácil a restaurantes e lojas. Valencia Travel Village: Na área de Castaic, fica próximo ao centro de Los Angeles. Oferece espaços de estacionamento para motorhomes, com conexões completas de utilitários, além de piscinas, banheiras de hidromassagem, áreas de recreação e lavanderia.

Na área de Castaic, fica próximo ao centro de Los Angeles. Oferece espaços de estacionamento para motorhomes, com conexões completas de utilitários, além de piscinas, banheiras de hidromassagem, áreas de recreação e lavanderia. Anaheim Harbor RV Park: Embora não esteja em Los Angeles, este camping pode ser uma boa para quem deseja ir à Disneyland, em Anaheim. Tem espaços para motorhomes e conexões completas, além de piscina, lavanderia e loja de conveniência.

Ao planejar sua estadia em um desses campings, é importante verificar a disponibilidade, fazer reservas antecipadas e confirmar todas as informações necessárias antes de chegar.

Free parking de motorhome em Los Angeles

Ressaltando que as restrições e regulamentos podem variar ao longo do tempo e nem sempre é permitido o pernoite, aqui estão algumas ruas onde é possível estacionar motorhome em Los Angeles:

Haskell Avenue, Van Nuys: Esta rua residencial em Van Nuys é conhecida por permitir o estacionamento de motorhomes.

Esta rua residencial em Van Nuys é conhecida por permitir o estacionamento de motorhomes. Balboa Boulevard, Granada Hills: Alguns trechos da Balboa Boulevard em Granada Hills permitem o estacionamento de motorhomes. Verifique as sinalizações locais para confirmar as restrições.

Alguns trechos da Balboa Boulevard em Granada Hills permitem o estacionamento de motorhomes. Verifique as sinalizações locais para confirmar as restrições. Martin Luther King Jr. Boulevard, Crenshaw: Partes desta rua em Crenshaw costumam oferecer estacionamento para motorhomes.

Partes desta rua em Crenshaw costumam oferecer estacionamento para motorhomes. Sycamore Grove Street, Highland Park: Esta rua em Highland Park é conhecida por permitir o estacionamento de motorhomes, mas verifique as restrições locais para confirmar.

Esta rua em Highland Park é conhecida por permitir o estacionamento de motorhomes, mas verifique as restrições locais para confirmar. Bristol Parkway, Culver City: Alguns trechos da Bristol Parkway, em Culver City, permitem o estacionamento de motorhomes. Uma vez lá, verifique as placas de sinalização.

Aplicativos para motorhome

Para encontrar os melhores lugares para parar motorhome em Los Angeles, a dica é usar aplicativos especializados. Existem vários que funcionam bem nos EUA, como RV Parky, iOverlander e park4night.

Neles, você consegue pesquisar localização, ver avaliações de outros usuários, encontrar informações sobre o que os campings oferecem e ver se eles são secos ou contam com conexões para água, esgoto e eletricidade.

Os aplicativos também indicam alguns pontos de paradas gratuitos para motorhome que podem ser úteis para pernoitar em Los Angeles, como:

Estacionamentos do Walmart: Em alguns deles é possível pernoitar, mas vale a pena sempre entrar e perguntar no Costumer Service se é realmente permitido, se pode ligar o gerador, se pode colocar mesa para fora (geralmente, não) e outros detalhes.

Em alguns deles é possível pernoitar, mas vale a pena sempre entrar e perguntar no Costumer Service se é realmente permitido, se pode ligar o gerador, se pode colocar mesa para fora (geralmente, não) e outros detalhes. Restaurantes Cracker Barrel: Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem.

Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem. Cassinos de Los Angeles: Alguns cassinos na área de Los Angeles permitem que os visitantes pernoitem em seus estacionamentos. No entanto, é recomendável entrar em contato para obter permissão e conhecer as políticas vigentes.

Para usar os aplicativos sem problemas nos EUA, não se esqueça de comprar um bom chip de internet. Ele resolverá grande parte de seus problemas durante a viagem de motorhome.

O que fazer em Los Angeles

Para que você aproveite melhor sua viagem pela Califórnia, preparei aqui um guia completo com o que fazer em Los Angeles. Há detalhes de 20 atrações imperdíveis, como Calçada da Fama, Teatro Chinês, Dolby Theatre e Universal Studios Hollywood.

Caso queira dar uma folguinha no motorhome e se hospedar em um hotel, aqui você confere também 10 boas dicas de hospedagem em Los Angeles.

Seguro viagem EUA

Ao planejar uma viagem de motorhome nos EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

