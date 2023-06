Netflix: Acorda, Carlo! ganha trailer e data de estreia

Da Redação

Imagina cair em um sono profundo e só voltar para a realidade anos depois, com todas as pessoas à sua volta completamente diferentes de como as conhecia? É isso que acontece em Acorda, Carlo!, primeira série de animação original brasileira da Netflix assinada pelos criadores de Irmão do Jorel. A estreia será em 6 de julho e o trailer acaba de ser divulgado.

Veja o trailer de Acorda, Carlo!

A série acompanha Carlo, um menino de 7 anos que adora diversão, aventura e biscoitos, mais especificamente ‘goiabitos’. Mas, depois de cair em um feitiço que o faz dormir por 22 anos, ele desperta e percebe que tudo está diferente, inclusive os seus melhores amigos, que agora são adultos sérios. No entanto, com sua positividade, espírito livre e total desconhecimento dos instintos básicos da vida, Carlo vai inspirá-los a recuperar a diversão e serem tão livres quanto ele.

Acorda, Carlo! aborda de maneira irreverente a importância da amizade, da imaginação e da liberdade de sermos nós mesmos. A série tem 13 episódios, é dirigida por Juliano Enrico e produzida pela Copa Studio, com Zé Brandão na produção e Vivian Amadio como produtora executiva. Os episódios contam com direção de voz de Melissa Garcia e produção musical de Zé Ruivo, que também fazem parte do mesmo time criativo de Irmão do Jorel.